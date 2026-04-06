Анфиса Чехова уехала из страны Тесты Российские артисты пострадали в крушении поезда Игры Сонник

Топ новостей недели

Лента новостей

Понедельник 6 апреля

685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо

431

Сестра певицы объявила об этом в соцсетях.

В жизни звездной семьи наконец-то наступила по-настоящему светлая полоса. Младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, официально подтвердила то, о чем многие начали догадываться по ее последним кадрам в соцсетях. Прямо из долгожданного отпуска она выложила снимки, которые не оставляют места для сомнений — девушка ждет ребенка. На фото отчетливо виден округлившийся живот, а сама Аня выглядит абсолютно умиротворенной, сообщает Клео.ру.

Этот отдых стал для пары переломным во всех смыслах. Анна написала, что впервые за 18 лет отношений они с мужем Константином отдыхают "втроем". Подписчики тут же засыпали пост поздравлениями, ведь путь к этой беременности был невероятно трудным и болезненным. Аня никогда не делала из этого тайны: она открыто говорила о проблемах со здоровьем, которые годами мешали зачатию. Ситуация стала совсем пугающей в 2020 году, когда молодая девушка внезапно перенесла инсульт. Тогда многим казалось, что о детях придется забыть навсегда.

Сестра Ольги Бузовой больше не может прятать свое счастье после многих лет борьбы за право стать мамой. Долгое время на нее давили со всех сторон. В комментариях под каждым ее постом появлялись ядовитые вопросы о "часиках", которые тикают. Хейтеры буквально изводили ее упреками, а она лишь отвечала, что всему свое время и нужно просто подождать. Рядом с ней всегда был ее мужчина, предприниматель Константин Штрыкин. Он прошел с ней через все больницы, кризисы и моменты отчаяния, и теперь они вместе готовятся к новой жизни.

Для самой Ольги Бузовой эта новость значит очень много. Она скоро впервые станет тетей. Сама телеведущая часто признается в интервью, что мечтает о материнстве, но пока ее личная жизнь не складывается. После тяжелых расставаний с футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давой Ольга полностью ушла в карьеру. Примечательно, что оба ее бывших партнера уже давно обзавелись семьями и стали отцами. Возможно, радость за сестру станет для Оли тем самым знаком, что пора что-то менять и в своей жизни.

Сейчас Анна наслаждается спокойствием и морским воздухом. Она выглядит счастливой, а все прошлые беды и диагнозы кажутся далеким сном. Это история о том, что нельзя опускать руки, даже когда кажется, что все против тебя. Семья вовсю готовится к пополнению, и это, пожалуй, самое искреннее событие в жизни Бузовых за последние годы.

Шоу-бизнес в Telegram

6 апреля 2026, 12:49
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Выбор читателей

