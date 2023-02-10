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Пятница 10 февраля

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Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой

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Актриса не раз сталкивалась с испытаниями в личной жизни

Сегодня, 10 февраля, Людмила Артемьева отмечает 60-й день рождения. Артистка прославилась благодаря сериалам "Кто в доме хозяин?", "Таксистка" и "Сваты" и покорила зрителей своими харизматичными и веселыми персонажами. Однако реальная жизнь актрисы часто была далека от комедийных сюжетов, которые мы привыкли наблюдать на экранах.

Творческая судьба Людмилы Артемьевой складывалась нелегко. Актриса дебютировала в кино в 23 года и много лет работала не покладая рук, чтобы добиться признания. Однако громкая слава пришла к ней только после 40. Помимо трудностей в карьере, звезде не раз приходилось преодолевать испытания и в личной жизни.

Свою первую любовь Артемьева встретила еще будучи студенткой. Артистка потеряла голову от однокурсника по Щукинскому училищу Сергея Парфенова и вышла за него еще до окончания учебы. А вскоре у супругов родилась дочь Екатерина.

Юношеский брак оказался на удивление крепким и продолжительным. Но спустя 15 лет совместной жизни все закончилось. По словам Артемьевой, Парфенов тяжело переживал профессиональную невостребованность и топил неудачи в алкоголе. Знаменитость долго терпела дебоши, но в итоге решила развестись с мужем-пьяницей.

В 2012 году Людмиле Артемьевой пришлось столкнуться с еще одним серьезным испытанием. 49-летняя звезда готовилась стать мамой во второй раз, но потеряла малыша на позднем сроке. Артистка тяжело переживала случившееся и на некоторое время замкнулась в себе.

Сегодня, в свои 60 лет, актриса по-прежнему активно работает, радует поклонников яркими перевоплощениями и с удовольствием рассказывает о творческих проектах. А вот любовные дела знаменитость предпочитает не обсуждать. Людмила Артемьева не скрывает, что ее личная жизнь не стоит на месте, но не раскрывает имя своего тайного любовника.

10 февраля 2023, 18:00
Людмила Артемьева. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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