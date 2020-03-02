"Как для гномов": россияне недовольны поездами через Крымский мост

Впечатлениями о путешествии через Крымский мост пассажиры активно делятся в социальных сетях. Особенно много отзывов на официальной странице поезда "Таврия" в соцсети "ВКонтакте". На днях там появилось сообщение пользователя Валентина Г., который ехал из Санкт-Петербурга в Симферополь. Впечатления у него остались не лучшие.
Пассажира возмутило отсутствие возможности заплатить банковской картой в вагоне. Также у комментатора есть претензии к удобству плацкарта. "Как для гномов! С широкими плечами и выше 178 сантиметров роста этот поезд не для вас", – поделился впечатлениями Валентин Г.
Сообщение пользователя вызвало оживленную дискуссию. По словам Юли С., в вагонах "Таврии" множество удобств, включая розетки и индивидуальный свет. Неработающий терминал для безналичной оплаты комментатор объяснила отсутствием связи на некоторых участках маршрута.
Другие пользователи призвали недовольных искать альтернативные способы добраться до Крыма или выбирать вагоны повышенной комфортности. "Если нужен реальный комфорт, нужно раскошелиться на СВ или люкс", – считает Роман Б.
Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось в конце декабря. Движение осуществляется из Москвы и Санкт-Петербурга. В скором времени откроются направления из Мурманска, Екатеринбурга, Кисловодска и других городов.
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