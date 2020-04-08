Через Крымский мост отказались пропускать автомобили

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой правоохранительные органы оборудовали на Крымском мосту пропускной пункт. За сутки на полуостров въехали более 1,3 тысячи транспортных средств.
Но 33 транспортных средства на Крымский мост пускать отказались, из них 18 автомобилей на выезд с полуострова, 15 – на въезд. Об этом сообщил замначальника регионального управления МВД Александр Смаглин.
Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова, но в то же время создал проблемы из-за коронавируса, говорил глава региона Сергей Аксенов. Переправу он назвал ахиллесовой пятой в плане защиты Крыма от инфекции. Невозможно проверить всех проезжающих по переправе, посетовал чиновник.
Число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 23, за последние сутки был выявлен один случай. Положительный тест сдал местный житель, вернувшийся из Японии.
Как и по всей России, на полуострове введен режим всеобщей изоляции. Однако крымчан такие жесткие меры начали утомлять. Сергей Аксенов выразил недовольство, что с началом недели местные жители стали нарушать режим всеобщей изоляции. Он пригрозил крымчанам ввести комендантский час.
По всей России коронавирусом заболели 8672 человека, за сутки выявлено 1175 случаев. Выздоровели почти 600 пациентов, 63 умерли. Пик распространения COVID-19 в России ожидается в середине апреля.
Популярные темы форума
О кошках
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Куда пропала Лиона?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий
Не помыла руки
Как не потолстеть на карантине?
Муж изменил с коллегой