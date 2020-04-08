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Через Крымский мост отказались пропускать автомобили

Фото: most.life
Власти Крыма из-за распространения коронавируса ввели в регионе режим всеобщей изоляции. Сказались чрезвычайные меры и на работе переправы через Керченский пролив. Сообщается, что за последние сутки полиция не пропустила через Крымский мост 33 автомобиля. 
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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой правоохранительные органы оборудовали на Крымском мосту пропускной пункт. За сутки на полуостров въехали более 1,3 тысячи транспортных средств.  

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Но 33 транспортных средства на Крымский мост пускать отказались, из них 18 автомобилей на выезд с полуострова, 15 – на въезд. Об этом сообщил замначальника регионального управления МВД Александр Смаглин.   

Крымский мост улучшил транспортную доступность полуострова, но в то же время создал проблемы из-за коронавируса, говорил глава региона Сергей Аксенов. Переправу он назвал ахиллесовой пятой в плане защиты Крыма от инфекции. Невозможно проверить всех проезжающих по переправе, посетовал чиновник.  

Число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 23, за последние сутки был выявлен один случай. Положительный тест сдал местный житель, вернувшийся из Японии.   

Как и по всей России, на полуострове введен режим всеобщей изоляции. Однако крымчан такие жесткие меры начали утомлять. Сергей Аксенов выразил недовольство, что с началом недели местные жители стали нарушать режим всеобщей изоляции. Он пригрозил крымчанам ввести комендантский час.   

По всей России коронавирусом заболели 8672 человека, за сутки выявлено 1175 случаев. Выздоровели почти 600 пациентов, 63 умерли. Пик распространения COVID-19 в России ожидается в середине апреля.

Автор: 8 апреля 2020, 12:57

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