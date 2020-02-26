"Люди должны это видеть": появились засекреченные изображения Крымского моста

На публичное обозрение выставлены ранее неизвестные широкой публике изображения переправы через Керченский пролив. Событие вызвало широкий общественный резонанс: Крымский мост представлен совершенно в другом, непривычном виде.



Посмотреть на переправу по-новому позволит выставка, открывшаяся в Крыму. Там представлены работы художника-графика Врашмапуха Шакаряна. Он запечатлел строительство Крымского моста советскими войсками в 1944 году.



До недавнего времени изображения хранились под грифом "секретно". Сейчас их может увидеть любой желающий – достаточно посетить Крымскую библиотеку имени Ивана Франко, где расположена экспозиция.

Открытие изображений для всеобщего доступа военный историк Сергей Ченнык назвал сенсацией. По его словам, визуальные свидетельства о наведении переправы через Керченский пролив считались утерянными. "Люди должны это видеть и знать", – цитирует его газета "Взгляд".

Художник Шакарян сам участвовал в наведении Крымского моста. Переправа была необходима для передвижения войсковых групп с Таманского полуострова в Крым. 11 апреля 1944 года Красная армия освободила Керчь, а 12 мая весь Крым был очищен от оккупантов.

Строительство переправы через Керченский пролив обсуждалось с начала XX века. В 1944 году появился Крымский мост протяженностью 4,5 километра. Однако конструкция была непрочной – в феврале 1945 года переправу серьезно повредил ледоход из Азовского моря.

После этого мост стал непригодным для использования. К 1947 году он разрушился, тогда же инженеры начали прорабатывать варианты восстановления переправы. Был запроектирован двухъярусный Крымский мост длиной шесть километров, но от строительства отказались.