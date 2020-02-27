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"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост

Крымский мот сегодня. Фото: most.life/multimedia
Россияне активно раскупают билеты на новые крымские поезда. Наиболее востребованным оказался маршрут Москва – Севастополь. Но есть и те, кто принципиально не хочет пользоваться поездами через Крымский мост. Какие претензии предъявляют люди? 
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О новых железнодорожных маршрутах компания-перевозчик объявила 20 февраля. Совершить путешествие в Крым на поезде смогут не только москвичи и петербуржцы, но и жители Ростова-на-Дону, Кисловодска, Мурманска. Екатеринбурга и других городов.

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 Крымский мост

Крымский мост

Если раньше пассажиры могли добраться лишь до Симферополя или Севастополя, то с началом нового курортного сезона поезда будут ходить также в Феодосию и Евпаторию. Несмотря на удобство прямого сообщения, не все готовы добираться до курортов полуострова железнодорожным транспортом.

Оказалось, что людям жалко не столько потраченных денег, сколько времени. Так, судя по расписанию, пассажиру поезда Санкт-Петербург - Евпатория придется провести в пути почти двое суток. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" не смогли сдержать возмущения. "43 часа?! Лучше самолетом полететь", – написал Денис П.

Некоторые комментаторы добирались на полуостров поездом еще до открытия Крымского моста. У Екатерины Р. путешествие оставило не самые радужные воспоминания. "Я один раз, еще в далеком 2003 году, ездила из Брянска до Алушты. Больше никогда в жизни!" – заявила комментатор.

Другие пользователи менее категоричны. "Никогда не говорите никогда" – обратился к критикам Кирилл Ф. Впрочем, даже он признал: на самолете добираться до Крыма гораздо легче.

Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось в декабре прошлого года. Маршруты из Санкт-Петербурга до Севастополя и из Москвы в Симферополь обслуживаются частным перевозчиком – компанией "Гранд Сервис Экспресс".

Автор: 27 февраля 2020, 14:59

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