"Больше никогда в жизни": люди отказывается от поездов через Крымский мост

Россияне активно раскупают билеты на новые крымские поезда. Наиболее востребованным оказался маршрут Москва – Севастополь. Но есть и те, кто принципиально не хочет пользоваться поездами через Крымский мост. Какие претензии предъявляют люди?



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