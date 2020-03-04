У Крымского моста нашли мужскую голову: подробности случившегося

О находке сообщили российские и американские ученые. Голова
оказалась частью древней терракотовой статуи, которая может датироваться пятым
веком до нашей эры.
Оказалось, что голову мужской скульптуры ученые обнаружили еще в 2017 году при строительстве Крымского моста. Специалисты выяснили, что борода и лицо были покрыты краской на основе смолы – древний мастер использовал технологию гравировки.
Российские и американские ученые провели лабораторные анализы. Выяснилось, что голова имела крепление. Эксперты предположили, что часть статуи находилась на корабле, передает "Российская газета".
От научных открытий – к транспортным. Пока ученые исследуют находки, компания "Гранд Сервис Экспресс" готовится запустить новые железнодорожные маршруты через Крымский мост. В скором времени добраться до солнечного полуострова на поезде без пересадок смогут жители Мурманска, Екатеринбурга, Арзамаса и других городов.
Но новыми маршрутами довольны не все. Негодование выражают жители Тулы и Курска. Оказалось, что их города поезда через Крымский мост обойдут стороной. В соцсетях местные жители просят перевозчика изменить маршруты.
Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось 23 декабря прошлого года. Сейчас поезда ходят из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга до Севастополя. Помимо новых маршрутов дальнего следования, в ближайшее время планируется пустить электричку между Керчью и Анапой.
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