"Тут плакать надо": маршрут поездов через Крымский мост добил россиян

Запуск поездов "Таврия" по новым маршрутам через Крымский мост обрадовал не всех. Как и прежде, многим россиянам, чтобы добраться на полуостров, придется пользоваться самолетами.



В скором времени в Крым начнут ходить поезда из Мурманска. Составы проследуют с промежуточной остановкой в городе Арзамас Нижегородской области. "Стоянка – 26 минут. Продажа билетов открыта", – говорится в сообщении на официальной странице поездов "Таврия" в социальной сети "ВКонтакте".



В комментариях многие пользователи проложить маршрут через Тулу и Курск и сделать там остановки. "Все новые маршруты, курсирующие в летний период, озвучены :)", – откликнулся администратор сообщества.

Ответ представителя перевозчика расстроил пользователей. "Тут плакать надо, а не смайликом улыбаться. Тула, Орел, Курск в полном пролете", – возмутилась комментатор Татьяна Р.

Другие пользователи не теряют надежду, что поезда через Крымский мост будут останавливаться в их городе. "Может, нас все-таки услышат и пустят хотя бы один маршрут через наше направление", – написала Элеонора М.

Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" объявила о запуске новых железнодорожных маршрутов через Крымский мост. Совершить путешествие на полуостров под стук колес в скором времени смогут жители Екатеринбурга, Мурманска, Кисловодска. Билеты появились в продаже в конце февраля.

Кроме того, с начала марта через Крымский мост будет ходить долгожданная электричка между Керчью и Анапой. За сидячее место придется заплатить 470 рублей.