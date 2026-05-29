"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе

Очередной патриотический манифест певца SHAMANа спровоцировал грандиозный скандал в Сети, заставив сбежавшего из России Максима Галкина* публично огрызнуться и перейти на скрытые угрозы.

Накануне главный голос патриотической эстрады Ярослав Дронов, известный всей стране как SHAMAN, представил свой новый клип на песню "Россия-мама". Видео получилось не просто резонансным, а откровенно провокационным. В кадре артист в строгом черном костюме вершит своеобразный "суд", перебирая папки с личными делами звезд, покинувших страну. Но главной фишкой клипа стало использование нейросетей: с их помощью SHAMAN заставил петь хором тех, кого Минюст РФ признал иностранными агентами.

Мимо такого перформанса не смог пройти иноагент Максим Галкин*. Юморист, который сейчас активно пытается демонстрировать публике свою идеальную физическую форму и сыплет колкостями со сцен европейских залов, разразился ядовитой тирадой в своем блоге. Шоумен не стал скрывать уязвленного самолюбия, но попытался перевести все в шутку. Однако его фраза прозвучала как прямая угроза в адрес молодого патриота.

"Я расстроен, что он взял мою старую фотку. В нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю. Прям доска почета получилась. Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную, артист Дронов набредает случайно на незапланированные смыслы", — написал супруг Аллы Пугачевой в личном блоге.

За этой напускной иронией явно скрывается глубокое раздражение: Галкину*, привыкшему быть главным пересмешником, явно не понравилось оказаться послушной марионеткой в руках SHAMANа.

Напомним, в скандальном видеоролике Ярослав Дронов детально изучает досье тех, кто отвернулся от родины. Нейросеть заставила "петь" о любви к "России-маме" журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также рокеров Андрея Макаревича* и Земфиру Рамазанову*. Эффект получился жутковатым, но крайне вирусным — соцсети буквально гудят от обсуждений.

Что интересно, в рядах уехавших артистов даже наметилась своеобразная зависть к тем, кто попал в этот список "избранных". Популярная певица Рита Дакота публично поддержала Галкина* в комментариях, выразив искреннее сожаление, что создатели клипа обошли ее стороной и не включили в этот импровизированный хор иноагентов. Похоже, для беглых звезд появление в работах SHAMANа теперь считается новым мерилом цитируемости.

Ярослав Дронов пока никак не прокомментировал выпады Галкина*. Певец явно наслаждается успехом своего нового детища, которое за считанные часы набрало миллионы просмотров и вызвало бурные дискуссии на федеральных каналах. Очевидно одно: SHAMAN снова нажал на самые больные мозоли своих бывших коллег по цеху, доказав, что в современной информационной войне все средства хороши — особенно если под рукой есть искусственный интеллект.