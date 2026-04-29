"У меня свой путь!": SHAMAN публично плюнул в наследие Аллы Пугачевой

Главный голос страны Ярослав Дронов, известный под именем SHAMAN, нанес сокрушительный удар по самолюбию Аллы Пугачевой, публично отрекшись от ее легендарного репертуара.



В кулуарах отечественного шоу-бизнеса назревает новый тектонический разлом. Пока одни ностальгируют по былым временам "женщины, которая поет", новый кумир миллионов SHAMAN расставляет акценты предельно жестко. В свежем интервью заслуженный артист России дал понять: даже если ему на блюдечке поднесут права на все золотые хиты Примадонны, он к ним не прикоснется. Похоже, эпоха безоговорочного поклонения старым кумирам окончательно канула в лету.

"Женская доля" не для патриота

Аргументация Дронова оказалась столь же прямой, как и его патриотические манифесты. По словам Ярослава, композиции Аллы Борисовны ему попросту не подходят по определению. Большая часть ее песен написана от лица женщины, и примерять на себя этот "гардероб" SHAMAN не намерен. Однако за техническим объяснением скрывается куда более глубокий подтекст.

"Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога. Думаю, она никак не пересекается с этими песнями", — публично плюнул в наследие Аллы Пугачевой артист.

Битва за наследие: хиты на выданье

Скандал вокруг песен Пугачевой разгорелся с новой силой после радикального предложения Виталия Бородина, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Общественник выступил с инициативой и призвал передать права на исполнение бессмертных шлягеров Аллы Борисовны тем, кого он считает "уважаемыми артистами". В список "достойных" попали Виктория Цыганова, Александр Маршал, Олег Газманов, группа "Любэ" и, конечно, сам SHAMAN.