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Среда 19 августа

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"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров

"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров
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Громкий сенсационный альянс между главным патриотическим голосом России и эпатажным американским рэпером обернулся скандальными разборками.

Настоящий фейерверк эмоций разразился в отечественном шоу-бизнесе после неожиданных новостей из за кулис. Стало известно, что скандальный американский рэпер Канье Уэст, чье возможное появление в России вызвало небывалый ажиотаж среди публики, решил зайти с главных козырей. Команда западной суперзвезды якобы сделала прямое предложение о совместном выступлении главному патриотическому голосу страны — певцу Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN. Грандиозное шоу планировалось провести на одной из крупнейших площадок в Санкт-Петербурге.

Однако потенциальный дуэт двух абсолютно противоположных музыкальных миров потерпел крах еще на этапе предварительных переговоров. В светской тусовке мгновенно распространились слухи о том, что российский артист категорически и без колебаний "умыл" эпатажного американского гостя, отказавшись делить одну сцену с ним. По информации инсайдеров, Shaman проявил принципиальную позицию, дав понять, что подобное сотрудничество с западной звездой ему абсолютно не интересно.

Чтобы пролить свет на эту закрученную историю и расставить все точки над i, представители прессы обратились за комментарием непосредственно к команде Ярослава Дронова. Пресс-служба артиста не стала увиливать от ответа и сделала официальное заявление, полностью подтвердив факт обращения со стороны команды американца и жесткий отказ своего подопечного.

"Информацию подтверждаем", — лаконично, но предельно емко подчеркнули уполномоченные представители певца.

Но на этом интрига не закончилась, а переросла в настоящий детектив с противоположными показаниями сторон. Организаторы долгожданного концерта американского рэпера, агентство Say Agency, внезапно выступили с резким и эмоциональным опровержением. Промоутеры заявили, что пребывают в полном шоке от подобной информации и никогда в жизни не слышали о попытках свести двух артистов на одной сцене. Представители агентства заверили, что "такого запроса не поступало" и они впервые слышат о подобном.

Более того, организаторы масштабного культурного события отдельно подчеркнули свою жесткую позицию по поводу формата предстоящего шоу. По их словам, они изначально не планировали и не собираются в будущем привлекать любых российских звезд для разогрева перед выходом Канье Уэста на сцену. Подобные слухи в агентстве назвали банальными домыслами и попыткой отдельных лиц искусственно подогреть интерес к собственным персонам за счет громкого имени мирового рэпера.

В результате светская публика оказалась в полном замешательстве. В кулуарах разгорелись жаркие споры о том, что же произошло на самом деле. Одни эксперты считают, что команда SHAMAN просто решила устроить пиар на имени американского селебрити. Другие же искренне убеждены, что менеджмент Канье Уэста действительно искал выходы на главного певца России втайне от местных промоутеров, но получил жесткий и бескомпромиссный отпор. Как бы там ни было, несостоявшийся дуэт уже стал одной из самых обсуждаемых сенсаций года.

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2026, 09:40
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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