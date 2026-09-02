Откровенная исповедь главного патриотического певца страны о семейных тайнах и бытовых трудностях заставила по-новому взглянуть на самый обсуждаемый союз года.

Слухи о романе главного патриотического исполнителя страны Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной ходили давно. Однако когда пара официально объявила о своих отношениях, публичное пространство буквально взорвалось от скепсиса. Диванные критики и хейтеры всех мастей до сих пор отказываются верить в искренность этого союза, называя его продуманным пиар-ходом или постановкой.

Артисту надоело молча наблюдать за сплетнями, и он решил расставить все точки над "i" в откровенном интервью. Музыкант подтвердил, что их с Екатериной связывают настоящие глубокие чувства, а не коммерческий расчет. Более того, пара не просто встречается — они уже успели официально оформить свои отношения.

"Многие до сих пор не верят в нашу свадьбу. Говорят, все это фейк, не по-настоящему. Мы расписались в прошлом году, 3 ноября", — откровенно признался Ярослав Дронов.

Регистрация брака состоялась в Донецке — символичном месте для обоих супругов, регулярно посещающих новые регионы с гуманитарными и патриотическими миссиями. При этом закатывать роскошный праздник с ковровыми дорожками, множеством звездных гостей и сотнями журналистов молодожены не стали. Лишь спустя время они устроили скромный "свадебный ужин" для самого близкого круга людей.

"Никаких торжеств. Сейчас не то время. Да и ни к чему", — отрезал исполнитель хита "Я русский", подчеркнув, что пафос и пышные застолья абсолютно чужды их семье.

Куда большее удивление у публики вызвали детали бытовой жизни новоиспеченных супругов. Оказалось, что главный певец страны, собирающий многотысячные стадионы по всей России, до сих пор не обзавелся собственным уголком в столице. На данный момент артист переехал к супруге и проживает в ее московской квартире.

"Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить… Пока не знаю, чего я хочу. Может быть, загородный дом, может, квартира. Надо, чтобы еще и с работой совпадало, удобно было. А то возьмешь загородный дом — кто за ним смотреть будет? Катя тоже постоянно работает. Может быть, квартира для нас удобнее. Я еще не решил. Пока я гол как сокол. Мой дом — вся Россия", — откровенно заявил артист.

Пока Ярослав находится в бесконечных гастрольных турах, а Екатерина с утра до ночи решает рабочие вопросы, решение жилищного вопроса откладывается на неопределенный срок. Однако статус "бездомного" миллионера певца ничуть не смущает. Главное, что рядом есть человек, готовый разделить с ним и рабочие будни, и редкие минуты домашнего уюта на собственных квадратных метрах.