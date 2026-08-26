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SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери

SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери
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Ярослав Дронов решился на разговор о самым сокровенном.

Народный любимец и заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал главной звездой грандиозного фестиваля "Русское поле". За кулисами праздника музыкант откровенно пообщался с журналистами, затронув темы, о которых обычно предпочитает молчать. Артист впервые за долгое время честно рассказал о своих отношениях с 11-летней дочерью Варварой и отреагировал на жесткие обвинения публики, связанные с очередными изменениями на личном фронте.

Ярослав не скрывает: из-за бешеного гастрольного графика и постоянной жизни в Москве ему катастрофически не хватает времени на полноценное общение с ребенком. Варя живет со своей мамой в Новомосковске Тульской области, и видеть отца ей удается крайне редко. Певец с грустью признал, что его девочка ни в чем не знает отказа в плане подарков и финансовой поддержки, но вот отцовского внимания она явно получает меньше, чем хотелось бы им обоим.

График главного патриота эстрады расписан буквально по минутам, но ради важного события в жизни дочери он готов отложить все дела. Артист изо всех сил пытается выкроить окно в своем плотном календаре, чтобы навестить школьницу накануне Дня знаний.

"Ничего не меняется с 2022 года, как, собственно говоря, повелось. Планирую все-таки, дай бог, что получится, перед 1 сентября заехать в Новомосковск, лично засвидетельствовать свое почтение и, конечно же, несколько слов напутствия пожелаю", — откровенно поделился SHAMAN.

Говоря о воспитании подрастающего поколения, музыкант выразил твердую уверенность в том, что школьные оценки — далеко не самый главный показатель успеха в жизни. По мнению исполнителя, учебное заведение дает лишь базовые знания, а вот сформировать из ребенка порядочную и сильную личность — это прямая обязанность родителей.

"Самое главное — чтоб человек получился, чтобы воспитать человека. Вот это самое главное — чтоб человеком оставаться. А как это можно сделать самым лучшим способом? Показывать это на личном примере. То, чем я и занимаюсь", — подвел итог своим размышлениям артист.

Стоит отметить, что личная жизнь 34-летнего исполнителя давно напоминает захватывающий любовный роман. Дочь Варвара родилась у Ярослава в 2014 году в браке с преподавателем по вокалу Мариной Рощупкиной. Спустя два года этот союз распался, а уже в 2017-м музыкант связал себя узами брака с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Прожив вместе семь лет, в сентябре 2024 года супруги официально объявили о разводе. Новым шоком для поклонников стала молниеносная свадьба артиста с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, отгремевшая в июле этого года.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2026, 12:21
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

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