Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы

Киркоров публично поскандалил с Певцовым Тесты Егор Крид стал отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку "Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов"Личные средства для родственников": разъяренный Газманов устроил грандиозный скандал в суде из-за миллионов Денежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюсДенежный прорыв: 4 знака зодиака, которые к августу забудут о долгах и выйдут в жирный плюс Хромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровениемХромая и сдавшая Пугачева огорошила фанатов неожиданным откровением

Лента новостей

Суббота 30 мая

15:45Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы 12:36Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день 07:50Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы 17:08Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери. 15:18"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни 13:17Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд 11:06Скрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 10:19Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве" 10:01Собянин: В Москве появится первый в России кластер лифтостроения 10:0092% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование 09:46"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 00:51Поставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 18:45Выбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 17:08Конец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 16:21Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни" 14:26Фестиваль театров малых городов открылся в Сергиевом Посаде 14:19Смешайте это немедленно: ученые нашли копеечный способ победить рак и диабет 12:49Волочкова оконфузилась перед кучей народа: уже вся сыпется 12:48Собянин подписал соглашение с МЧС по администрированию акватории Москвы-реки 12:41Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства 10:33Эта ошибка в летнем макияже будет стоить вам красоты: дерматолог раскрыл горькую правду 09:26Страдающий Дибров никак не может избавиться от воспоминаний о бывшей: стало проклятием 00:55"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными 19:11"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов 18:18Младенческая смертность в Подмосковье за 10 лет снизилась вдвое 17:15Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь 15:46"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу 13:17"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде 12:12"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись 10:17"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре 09:30Супермодель Наталья Водянова официально объявила о шестой беременности 00:36Ласточка в небе – миллион в кармане? Тайный ритуал с молоком 27 мая, который возвращает молодость 17:39"Кологривый, Борисов... ну и я": Шаляпин вывел в свет 17-летнюю нимфу и дерзко объявил себя новой звездой кино 16:35Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета 15:30"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака 13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца? 00:27Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком 19:52Первый терминал рентгена для контейнеров Ростеха открылся в Подмосковье 17:50В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами? 16:38"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета" 14:15Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах 13:13Ранняя диагностика заболеваний желудка и кишечника 12:49Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году 12:45Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы

Поешь "Я русский" – готовь пять миллионов: SHAMAN устроил беспощадную охоту на кавер-группы
238

Голос главного патриота страны оказался защищен мощнее, чем государственная тайна.

Ярослав Дронов, которого миллионы знают как SHAMAN, оказался не только обладателем уникального вокала, но и жестким бизнес-стратегом. Пока коллеги по цеху раздают интервью, Ярослав выстраивает вокруг своего творчества непробиваемый юридический купол. Многие кавер-группы и организаторы корпоративов пребывают в опасном заблуждении, полагая, что хиты "Я русский" или "Встанем" принадлежат народу. Юрист Станислав Вершинин предупреждает: за попытку "хайпануть" на песнях Дронова без его личного одобрения придется расплачиваться годами.

Железный купол авторского права

Почему SHAMAN диктует условия, а другие звезды лишь печально смотрят, как их песни коверкают в каждом кабаке? Все дело в юридической архитектуре. Согласно статье 1279 ГК РФ, в шоу-бизнесе есть три ключевые фигуры: автор, исполнитель и правообладатель.

Уникальность ситуации Ярослава Дронова в том, что он замкнул на себе все три звена. Он сам пишет тексты и музыку, сам их исполняет и — что самое важное — сам владеет исключительными правами на свои произведения. В его контрактах прописано жесткое отчуждение прав в пользу своего ИП или подконтрольного лейбла. Он не просто "наемный голос", он — полноправный хозяин каждой ноты. И если артист наложил вето на публичное исполнение, обойти его невозможно.

Пять миллионов за один вечер

Если вы решили, что на вашем празднике кавер-группа может исполнить хит "Я русский" без лицензии, готовьтесь к худшему. Без официального разрешения от правообладателя или через Российское Авторское Общество (РАО) в действие вступает карательная машина статьи 1301 ГК РФ.

Штраф за каждое зафиксированное нарушение может достигать гигантской суммы в пять миллионов рублей. Для большинства провинциальных артистов или малого бизнеса это означает моментальное банкротство и долговую яму. SHAMAN не просто поет о России, он заставляет уважать свои правила в правовом поле страны, превращая каждое свое произведение в неприкосновенную собственность.

Почему другие бессильны?

На фоне Дронова большинство современных "звезд" выглядят юридическими беспризорниками. Станислав Вершинин отмечает, что многие артисты на заре карьеры подписывают кабальные контракты, которые юристы называют "работой по найму".

В таких договорах продюсер полностью выкупает права на песни, фактически превращая музыканта в "говорящую голову". Такие артисты не имеют права ничего запрещать — они не владеют ни словами, ни музыкой, ни даже собственной фонограммой. Они — всего лишь инструмент в руках продюсера. Поэтому, если вы перепеваете хит такой "звездочки", она может лишь обиженно вздохнуть в соцсетях, но в суд подать не сможет, так как юридически она — никто.

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2026, 15:45
Ярослав Дронов (SHAMAN). Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

Эксперт раскрыл, что в отношениях SHAMAN и Мизулиной нет любви

"Возомнил себя мессией?": SHAMAN начал молиться на самого себя и взбесил россиян

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день

Как правильно принимать витамины и минералы: подробное расписание на весь день
Большинство из нас совершает роковую ошибку еще до обеда, заглатывая горсть разноцветных капсул в надежде на мгновенное исцеление, даже не подозревая, что внутри организма в этот момент начинается настоящая война. Мы привыкли верить рекламе и красивым баночкам, но правда в том, что эффективность добавок зависит не только от их цены или дозировки.

Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы

Шепот мертвых и змеиные свадьбы: жуткие запреты самого мистического дня мая – Троицкой субботы
В день поминовения предков грань между мирами истончается, а в лесах начинают свой опасный танец ядовитые гады. Троицкая суббота — один из самых мощных поминальных дней в году.

Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.

Слезы под проливным дождем: 7-летняя дочь Заворотнюк совершила душераздирающий жест на могиле матери.
Даже плачущее небо и проливной майский дождь не смогли помешать близким и преданным поклонникам великой актрисы собраться вместе, чтобы почтить ее светлую память. На Троекуровском кладбище в Москве вновь было многолюдно и тихо.

"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни

"Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью": Дима Билан ошарашил публику признанием о личной жизни
Вечный холостяк отечественного шоу-бизнеса Дима Билан решился на публичную исповедь, которая вдребезги разбила надежды миллионов его незамужних поклонниц. 42-летний артист, тщательно оберегающий свои амурные дела от посторонних глаз, неожиданно устроил сеанс невиданной откровенности на популярном интернет-проекте "Натальная карта".

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд

Отказ печени за один обед: как популярный гарнир из холодильника превращается в смертельный яд
Популярный фитнес-тренд, который обещает идеальное тело за копейки, на деле может отправить вас в реанимацию с отказом печени прямо из-за обеденного стола. Современные фанаты здорового образа жизни в погоне за стальным прессом и рельефными мышцами массово совершают роковую ошибку.

Выбор читателей

28/05ЧтвКонец эпохи инфарктов: Мясников раскрыл правду о вакцине, которая "чистит" сосуды навсегда 28/05ЧтвВыбросьте это немедленно: как популярная бытовая химия незаметно отравляет вашу семью 29/05Птн"Я тебя тоже куда-нибудь вставлю": взбешенный Галкин пообещал отомстить SHAMANу за глумление в новом клипе 29/05ПтнСкрывали от всех: парализованная от дикой боли 70-летняя Долина тайно перенесла операцию 29/05ПтнПоставите крест на семейном счастье: почему свадьба на Федора Житочника 29 мая считается роковой ошибкой 29/05Птн92% россиян считают смекалку типичной национальной чертой: масштабное исследование