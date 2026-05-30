Голос главного патриота страны оказался защищен мощнее, чем государственная тайна.



Ярослав Дронов, которого миллионы знают как SHAMAN, оказался не только обладателем уникального вокала, но и жестким бизнес-стратегом. Пока коллеги по цеху раздают интервью, Ярослав выстраивает вокруг своего творчества непробиваемый юридический купол. Многие кавер-группы и организаторы корпоративов пребывают в опасном заблуждении, полагая, что хиты "Я русский" или "Встанем" принадлежат народу. Юрист Станислав Вершинин предупреждает: за попытку "хайпануть" на песнях Дронова без его личного одобрения придется расплачиваться годами.

Железный купол авторского права

Почему SHAMAN диктует условия, а другие звезды лишь печально смотрят, как их песни коверкают в каждом кабаке? Все дело в юридической архитектуре. Согласно статье 1279 ГК РФ, в шоу-бизнесе есть три ключевые фигуры: автор, исполнитель и правообладатель.

Уникальность ситуации Ярослава Дронова в том, что он замкнул на себе все три звена. Он сам пишет тексты и музыку, сам их исполняет и — что самое важное — сам владеет исключительными правами на свои произведения. В его контрактах прописано жесткое отчуждение прав в пользу своего ИП или подконтрольного лейбла. Он не просто "наемный голос", он — полноправный хозяин каждой ноты. И если артист наложил вето на публичное исполнение, обойти его невозможно.

Пять миллионов за один вечер

Если вы решили, что на вашем празднике кавер-группа может исполнить хит "Я русский" без лицензии, готовьтесь к худшему. Без официального разрешения от правообладателя или через Российское Авторское Общество (РАО) в действие вступает карательная машина статьи 1301 ГК РФ.

Штраф за каждое зафиксированное нарушение может достигать гигантской суммы в пять миллионов рублей. Для большинства провинциальных артистов или малого бизнеса это означает моментальное банкротство и долговую яму. SHAMAN не просто поет о России, он заставляет уважать свои правила в правовом поле страны, превращая каждое свое произведение в неприкосновенную собственность.

Почему другие бессильны?

На фоне Дронова большинство современных "звезд" выглядят юридическими беспризорниками. Станислав Вершинин отмечает, что многие артисты на заре карьеры подписывают кабальные контракты, которые юристы называют "работой по найму".

В таких договорах продюсер полностью выкупает права на песни, фактически превращая музыканта в "говорящую голову". Такие артисты не имеют права ничего запрещать — они не владеют ни словами, ни музыкой, ни даже собственной фонограммой. Они — всего лишь инструмент в руках продюсера. Поэтому, если вы перепеваете хит такой "звездочки", она может лишь обиженно вздохнуть в соцсетях, но в суд подать не сможет, так как юридически она — никто.