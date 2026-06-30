Светил исподним на публике: пойманный на постыдной лжи SHAMAN угодил в пикантный скандал

Главный патриот российской сцены запутался в собственных показаниях и случайно выдал интимную тайну, которую так старательно скрывал за громкими словами.

Ярослав Дронов, которого вся страна знает как певца SHAMAN, снова заставил о себе говорить. И на этот раз повод оказался совсем не музыкальным, а скорее комичным. На официальной пресс-конференции, прямо перед десятками камер и журналистов, артист вдруг решил блеснуть. резинкой от собственных трусов. Дерзкий жест быстро разлетелся по сети. Поклонницы бросились обсуждать пикантные кадры, а вот внимательные зрители сразу поняли: звезда только что сама себя загнала в очень неловкую ситуацию.

Дело в том, что певец попался на откровенной лжи. Долгое время Ярослав выстраивал образ сурового парня, который принципиально не носит нижнее белье. Отсутствие исподнего стало чуть ли не его личной фишкой, о которой он с гордостью рассказывал в интервью.

Чтобы понять масштаб конфуза, нужно вернуться немного назад. Совсем недавно, во время гастролей в Рязани, Ярослав пустил репортеров в свой гостиничный номер. Он на камеру разбирал чемоданы и с юмором обсуждал безумные выходки фанаток. В шоу-бизнесе все знают, что иногда поклонницы пробираются в гримерки звезд, чтобы украсть какую-нибудь личную вещь кумира.

Тогда Дронов смеялся и уверял: в его багаже воровкам искать абсолютно нечего. Когда журналист прямо спросил певца, где же лежат его трусы, Ярослав выдал настоящую сенсацию. Он божился, что у него их вообще нет и никогда не было. Артист убеждал публику, что искренне не понимает, зачем мужчинам нужен этот бесполезный предмет гардероба, который только сковывает движения.

Как бы то ни было, Дронов отлично понимает, как работает современный шоу-бизнес. Пока музыкальные критики разбирают его вокал, а стилисты до хрипоты спорят о его знаменитых кожаных лосинах, народ с упоением обсуждает его белье. И даже случайно мелькнувшая резинка от трусов работает на популярность артиста в разы лучше любого скучного пресс-релиза. SHAMAN в очередной раз доказал: неважно, что о тебе говорят, главное — чтобы говорили.