Дмитрий Назаров – артист театра и кино, особенно любимый зрителями за роль Виктора Баринова (сериал «Кухня»). У актера также много работ в художественных фильмах и спектаклях. Артист сумел добиться успеха и на театральных подмостках, и на съемочной площадке. Одно время обаятельного и харизматичного мужчину занимал только театр, однако, когда стали поступать предложения сниматься, Дмитрий Юрьевич не стал отказываться.
Актерская стезя ожидала кинозвезду с самого детства. Назарову нравилось декламировать стихи, играть в КВН, принимать участие в школьных постановках. Актер полагает, что даже небольшая роль требует большого усердия.
Дима родился в семье инженера-энергетика, любившего пение. Мама мальчика окончила Гнесинское училище. В детстве мальчик занимался совершенствованием навыков актерского мастерства.
Мальчик рос достаточно упитанным. Однажды на него напали хулиганы, после чего Дима стал посещать спортивную секцию и учиться самбо. По мере взросления паренек вытянулся и прибавил в росте.
Поступить в первый раз в театральный ВУЗ Назарову не удалось. Такие новости были восприняты юношей болезненно, а сам он стал трудиться кондитером. Но молодой человек не терял надежды стать артистом, поэтому попробовал поступить в Щепкинское училище. И был принят. Училась будущая звезда у Коршунова.
В 1980 году учеба в театральном завершилась. Несколько лет Назаров играл на сцене Малого театра, после чего в «Сфере» и в Театре российской армии. С 2002 году начал работать во МХАТе. В целом, Дмитрий Назаров отработал на театральных подмостках около 25 лет.
В 1993 году Дмитрий Назаров получил звание Заслуженного артиста России. Такие новости радовали и уже в 1996 году артисту дали роль в кино (фильм «На плоту»). Он достойно справился с киноработой, к нему стали поступать другие предложения.
Главная роль досталась мужчине в проекте «Гражданин начальник». Сериал любим зрителем за хороший актерский состав и интригующий сюжет. Дальше с участием звезды вышли фильмы «Вызов», «Закон», «Ельцин. Три дня в августе». Звезда сыграла первого российского президента и блестяще справилась с поставленными режиссером задачами. Далее был сериал «Каменская».
Бывший кондитер в 2008 году стал ведущим телепередачи «Кулинарный поединок». В 2013 актер вел проект «Голодные игры». Неудивительно, что роль Баринова (сериал «Кухня») досталась кулинару.
Также артист снялся в кинолентах «Шпион», «Мебиус», «SOS, Дед Мороз или все сбудется!». Фильм «Мебиус» снимали бельгийские и французские кинематографисты. Эти новости были изложены в тележурналах.
Знаменитость не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому некоторые моменты редко просачиваются в новости. С первой супругой Натальей молодой Дмитрий прожил недолго. У пары родилась дочь, однако ребенок не спас брак творческой личности.
Второй женой таланта стала режиссер Наталья Красноярская. Ее дочь Мария Порошина (известная ныне актриса) стала падчерицей Дмитрия Юрьевича. Однако после нескольких лет Дмитрий Назаров покинул Наталью, уйдя к другой женщине – актрисе Ольге Васильевой.
Третий брак
Брак с Ольгой оказался удачнее предыдущих. В новой семье родились дети, которые уже выросли. Два творческих человека ведут совместный быт поныне и не собираются расставаться.
В короткометражной ленте «На чужбине» Дмитрий играл вместе с Кристофером Ламбертом.
Является официальным помощником деда Мороза, с 1990 года был главным Дедом Морозом в Великом Устюге, в резиденции персонажа. Дмитрий Юрьевич даже получил благословение у патриарха.
Артист известен телезрителям по многим ярким киноработам.
В 2020 году артист занят в новом проекте «Вратарь Галактики» в роли полицейского. Фильм снят в стиле фэнтези. Также Дмитрий Назаров старается уделить больше времени своей недавно родившейся внучке.