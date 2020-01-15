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Дмитрий Юрьевич Назаров

Дмитрий Юрьевич Назаров актер

  • Дата рождения: 4 июля 1957
  • Место рождения: г. Руза
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 196
  • Вес: 100
  • Жена/Муж: Наталья Назарова (развод), Наталья Красноярская (развод), Ольга Васильева
  • Дети: Арина, Нина, Арсений
  • Сериалы: Фиксики – 4 сезон

Дмитрий Назаров – артист театра и кино, особенно любимый зрителями за роль Виктора Баринова (сериал «Кухня»). У актера также много работ в художественных фильмах и спектаклях. Артист сумел добиться успеха и на театральных подмостках, и на съемочной площадке. Одно время обаятельного и харизматичного мужчину занимал только театр, однако, когда стали поступать предложения сниматься, Дмитрий Юрьевич не стал отказываться.

Дмитрий Назаров: биография

Актерская стезя ожидала кинозвезду с самого детства. Назарову нравилось декламировать стихи, играть в КВН, принимать участие в школьных постановках. Актер полагает, что даже небольшая роль требует большого усердия.

Семья

Дима родился в семье инженера-энергетика, любившего пение. Мама мальчика окончила Гнесинское училище. В детстве мальчик занимался совершенствованием навыков актерского мастерства.

Детство и юность

Мальчик рос достаточно упитанным. Однажды на него напали хулиганы, после чего Дима стал посещать спортивную секцию и учиться самбо. По мере взросления паренек вытянулся и прибавил в росте.

Дмитрий Назаров: карьера

Поступить в первый раз в театральный ВУЗ Назарову не удалось. Такие новости были восприняты юношей болезненно, а сам он стал трудиться кондитером. Но молодой человек не терял надежды стать артистом, поэтому попробовал поступить в Щепкинское училище. И был принят. Училась будущая звезда у Коршунова.

Начало пути к успеху

В 1980 году учеба в театральном завершилась. Несколько лет Назаров играл на сцене Малого театра, после чего в «Сфере» и в Театре российской армии. С 2002 году начал работать во МХАТе. В целом, Дмитрий Назаров отработал на театральных подмостках около 25 лет.

Переломный момент

В 1993 году Дмитрий Назаров получил звание Заслуженного артиста России. Такие новости радовали и уже в 1996 году артисту дали роль в кино (фильм «На плоту»). Он достойно справился с киноработой, к нему стали поступать другие предложения.

Главная роль досталась мужчине в проекте «Гражданин начальник». Сериал любим зрителем за хороший актерский состав и интригующий сюжет. Дальше с участием звезды вышли фильмы «Вызов», «Закон», «Ельцин. Три дня в августе». Звезда сыграла первого российского президента и блестяще справилась с поставленными режиссером задачами. Далее был сериал «Каменская».

Бывший кондитер в 2008 году стал ведущим телепередачи «Кулинарный поединок». В 2013 актер вел проект «Голодные игры». Неудивительно, что роль Баринова (сериал «Кухня») досталась кулинару.

Также артист снялся в кинолентах «Шпион», «Мебиус», «SOS, Дед Мороз или все сбудется!». Фильм «Мебиус» снимали бельгийские и французские кинематографисты. Эти новости были изложены в тележурналах.

Дмитрий Назаров: личная жизнь

Знаменитость не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому некоторые моменты редко просачиваются в новости. С первой супругой Натальей молодой Дмитрий прожил недолго. У пары родилась дочь, однако ребенок не спас брак творческой личности.

Второй брак

Второй женой таланта стала режиссер Наталья Красноярская. Ее дочь Мария Порошина (известная ныне актриса) стала падчерицей Дмитрия Юрьевича. Однако после нескольких лет Дмитрий Назаров покинул Наталью, уйдя к другой женщине – актрисе Ольге Васильевой.

Третий брак

Брак с Ольгой оказался удачнее предыдущих. В новой семье родились дети, которые уже выросли. Два творческих человека ведут совместный быт поныне и не собираются расставаться.

Дмитрий Назаров: интересные факты

В короткометражной ленте «На чужбине» Дмитрий играл вместе с Кристофером Ламбертом.

Является официальным помощником деда Мороза, с 1990 года был главным Дедом Морозом в Великом Устюге, в резиденции персонажа. Дмитрий Юрьевич даже получил благословение у патриарха.

Роли актера

Артист известен телезрителям по многим ярким киноработам.

Фильмы

  • «Цензуру к памяти не допускаю» - фильм вышел в 1991 году, режиссер Александр пороховщиков, персонаж Нил Зобов.
  • «Уроки обольщения» - фильм вышел в 2008 году, главная роль Артем.
  • «Ельцин. Три дня в августе» - политическая драма вышла в 2011, сыграл Ельцина;
  • «Шпион» - 2012, папа Нади.
  • «SOS, Дед Мороз или все сбудется!» - сыграл радио-ведущего Ивана.

Сериалы

  • «Марш Турецкого» - 2002, сыграл мэра.
  • «Каменская 3» - 2003, сыграл Рубцова.
  • «Штрафбат» - 2004, сыграл священника Михаила.
  • «Гражданин начальник» - 2005, Халандовский Аркадий.
  • «Вызов» - 2006, Хромов.
  • «Кухня» - 2012-2015 главный повар ресторана Баринов.
  • «Пока станица спит» - 2014, Григорий.
  • Сериал «Тобол» - 2019, сыграл Ремезова Семена.

Актер сегодня

В 2020 году артист занят в новом проекте «Вратарь Галактики» в роли полицейского. Фильм снят в стиле фэнтези. Также Дмитрий Назаров старается уделить больше времени своей недавно родившейся внучке. 

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