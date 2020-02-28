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Сериалы
Фиксики – 4 сезон

Фиксики – 4 сезон

  • Жанр: Мультсериалы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 28 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Василий Бедошвили, Андрей Колпин, Сергей Меринов
  • Сценарист: Юрий Исаков, Александр Каряев, Георгий Васильев
  • Художник: Юрий Пронин, Михаил Желудков
  • Количество серий: 52
  • Возрастные ограничения: 0+
  •  
  • Студии/Телеканалы: "Аэроплан"
  • Актёры: Лариса Брохман, Артем Скосарев, Петр Иващенко, Дмитрий Юрьевич Назаров, Инна Королева, Диомид Виноградов
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.1
  • Рейтинг IMDb: 6.0

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Фиксики" 4 сезон

Сериал "Фиксики" 4 сезон – долгожданное продолжение приключений умных миниатюрных персонажей. Симка, Нолик, Папус, Мася и другие герои отправятся в очередное путешествие внутрь предметов, окружающих нас. В первой серии, например, забавные создания расскажут детишкам, как устроено пианино, как срабатывают клавиши, какие звуки они издают. Но главное – наши отважные герои заглянут внутрь устройства и в доступной форме объяснят мальчикам и девочкам о деталях, которые скрыты от человеческого глаза.

Во втором эпизоде 4 сезона фиксики расскажут о парашюте. Симка и компания традиционно сделают акцент на доступности. Ведь главная задача создателей сериала – правильно объяснить устройство предмета, чтобы детишки поняли его основное назначение. Всего в 4 части маленьких зрителей ждет сразу 52 новых серии! И каждый раз будет показано что-то интересное и актуальное для познания мира.

Что было в прошлых сезонах?

Где только фиксики не путешествовали в 1, 2 и 3 частях увлекательного детского сериала. Они помогали изучать детям обустройство таких важных предметов, как сифон, пульт, холодильник, степлер. Они объясняли мальчикам и девочкам, что представляет собой аквариум, СМС-сообщения, глобус. Миниатюрные персонажи не обошли стороной и некоторые важные термины, встречающиеся в повседневной жизни: цепная реакция, сила трения, команда, красота.

Съемочный процесс

В сентябре 2019 года создатели сериала "Фиксики" рассказали, что эпизоды 4 сезона появится в феврале 2020 года. На тот момент были показаны еще не все серии 3 части. Авторы проекта еще осенью прошлого года отметили, что будет обновлен состав мультперсонажей, плюс будет добавлен куплет в знаменитую песню.

Актеры и создатели о сериале "Фиксики" 4 сезон

Гендиректор компании "Аэроплан" Юлия Софронова рассказала: "Мы решили продолжить сериал, внеся некоторые новшества. Все-таки у текущего поколения детей взгляд на мир другой, нежели это было у мальчиков и девочек, скажем, в 2010 году. Развитие технологий сильно меняет наш мир, поэтому создатели 4 сезона "Фиксики" это учитывали".

Александр Пушной, известный телеведущий, рассказал о своем участии в мультсериале: "Процесс озвучки здесь был необычным: сначала мы озвучивали персонажей, а потом происходила прорисовка. Создатели анимационного мультфильма сделали акцент на медийность актеров. Им не нужен был какой-то уникальный голос. Им важно было, чтобы в озвучке принимал участие артист, которого знали детишки и взрослые".

Интересные факты сериал "Фиксики" 4 сезон

  • В заглавной песне, которая не менялась много лет, появился новый куплет.
  • Сюжет основан на произведении знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки".
  • Мультсериал получил несколько престижных наград, в том числе от Министерства образования и науки.

Где смотреть сериал "Фиксики" 4 сезон

Мультсериал очень популярен не только в России, но и за ее пределами. Поэтому с поиском источников проблем не возникнет. Вот ссылки:

Когда новые серии

На текущий момент в новой части вышло только три эпизода. Вероятно, в течение года появятся около 10-15 серий. Обычно один телесезон растягивается минимум на три года.

Смотреть сериал Фиксики – 4 сезон онлайн

Список серий
1 серия15 февраля 2020Смотреть онлайн
2 серия27 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия24 апреля 2020Смотреть онлайн

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