"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова

На днях звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором усомнился в необходимости проведения парада на 9 мая. Актер назвал шествие помпезной демонстрацией бессилья. Назаров посоветовал властям помочь ветеранам, благоустроив им жилища.
На заявление Дмитрия Назарова отреагировал телеведущий Андрей Норкин. В рамках шоу "Место встречи" на телеканале НТВ журналист отметил, что некоторых известных личностей "колбасит" от Дня Победы. Из года в год актеры и работники СМИ приводят одни и те же доводы, дескать, парад ведет к милитаризации сознания, от праздника веет дурновкусием и на его организацию тратятся огромные деньги. Норкин язвительно намекнул, что никто из представителей "творческой интеллигенции" не помогает ветеранам материально.
Досталось от Андрея Норкина и звезде сериалов Павлу Майкову. Актер ранее отмечал, что 9 Мая должен стать днем тишины и скорби, в который всем следует "заткнуться".
"Ну и заткнулся бы", – грубо ответил на претензии знаменитости Норкин. Журналист подчеркнул, что актер Майков ему неизвестен.
Телеведущий добавил, что день скорби – это 22 июня. Множество людей, как считает Андрей Норкин, хотят праздновать День Победы и у них есть на это право. Никто не может диктовать формат мероприятия.
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