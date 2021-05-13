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Сериалы
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова

"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова

Известный телеведущий ответил на критику парада Победы. Андрей Норкин повел себя грубо.
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На днях звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором усомнился в необходимости проведения парада на 9 мая. Актер назвал шествие помпезной демонстрацией бессилья. Назаров посоветовал властям помочь ветеранам, благоустроив им жилища.

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 Дмитрий Юрьевич Назаров

Дмитрий Юрьевич Назаров актер

На заявление Дмитрия Назарова отреагировал телеведущий Андрей Норкин. В рамках шоу "Место встречи" на телеканале НТВ журналист отметил, что некоторых известных личностей "колбасит" от Дня Победы. Из года в год актеры и работники СМИ приводят одни и те же доводы, дескать, парад ведет к милитаризации сознания, от праздника веет дурновкусием и на его организацию тратятся огромные деньги. Норкин язвительно намекнул, что никто из представителей "творческой интеллигенции" не помогает ветеранам материально.

Досталось от Андрея Норкина и звезде сериалов Павлу Майкову. Актер ранее отмечал, что 9 Мая должен стать днем тишины и скорби, в который всем следует "заткнуться".

"Ну и заткнулся бы", – грубо ответил на претензии знаменитости Норкин. Журналист подчеркнул, что актер Майков ему неизвестен.

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Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Телеведущий добавил, что день скорби – это 22 июня. Множество людей, как считает Андрей Норкин, хотят праздновать День Победы и у них есть на это право. Никто не может диктовать формат мероприятия.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 13:35 Источник: "Место встречи" на НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Мария Ефимова
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Парад Победы превратили в шоу. Для чего наряжаться в военную форму? Так модно или алчете повторения войны? Всё это принимается, как глумление над памятью. Костюмированное шоу по отмывке денег. Клоуны поп- сцены изображают скорбь на сценических площадках, за хорошие гонорары.
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