"Это приговор – неизлечимо": звезда "Кухни" Назаров записал видео в медицинской маске

Дмитрий Назаров давно болеет за "Спартак". Звезда сериала "Кухня" частенько упоминает футбольный клуб в своих шуточных стихотворениях.
Так, например, в свежем посте в "Инстаграм" Назаров записал видео о любимых футболистах. Актер изменил слова композиции Александры Пахмутовой "Олимпиада 80. Прощальная песня". Дмитрий отметил, что всем пора уйти на карантин и сказать футболу "до свидания", ведь в скафандрах играть очень тяжело.
Интересно, что в кадре Дмитрий Назаров появился в медицинской маске, на что обратили внимание комментаторы. Поклонники поинтересовались состоянием здоровья знаменитости. Артист поспешил успокоить почитателей, он сообщил, что здоров, а лицо закрывает для профилактики.
"Маску надо носить, когда ты болен! Дабы других не заразить, при всем уважении", – сделал Назарову замечание поклонник. "Что– то не то. Выглядите как распиаренный клоун, зачем маску дома надевать?" – распекал звезду еще один обыватель. "Самая гремучая смесь, это когда у дурака нет чувства юмора. Это приговор – неизлечимо", – ответил ему Дмитрий Назаров.
Отметим, что Чемпионат России по футболу, о котором так печется звезда сериала "Кухня" пока на карантин не отправили. Сегодня, 15 марта, сыграют три матча 22-го тура. Между тем, ходят слухи, что на следующей неделе РПЛ могут приостановить.
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