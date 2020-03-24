"Очень нам тревожно, братцы": испуганному пандемией Назарову пришлось сниматься в продолжении "Кухни"

Основной локацией для создания новых эпизодов теленовеллы послужил горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. В поселок Красная Поляна уже приехала съемочная бригада и артисты сериала "Кухня. Война за отель".
Исполнитель главной роли ситкома Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева записали забавный ролик на фоне заснеженных Кавказских гор. Пара а капелла спела о том, что рада карантину, ведь можно, наконец, выспаться. Между тем знаменитости отметили, что отдыхать им немного надоело, поэтому они приехали в Сочи для съемок в продолжении "Кухни".
"Очень нам тревожно, братцы, / все боятся как один, / чтобы в "Кухне" посниматься, / надо бросить карантин. / Вирус есть и там, и тут, / только люди "Кухню" ждут", – пропела знаменитая чета.
Весть о том, что скоро на экраны выйдет продолжение полюбившегося ситкома "Кухня. Война за отель" привела поклонников в восторг. Подписчики Дмитрия признались, что очень ждут новые эпизоды. Кто-то из поклонников артиста с завистью отметил, что тот, скорее всего, теперь вдоволь накатается на лыжах. Назаров поспешил переубедить фаната. По словам знаменитости, времени насладиться удобствами и красотами горнолыжного курорта у него нет: съемки начинаются в 6:00, а заканчиваются в 20:00.
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