"Мерзкая и подколодная тварь": осквернивший День Победы Назаров получил по заслугам

Народ раскритиковал актера за неуважительное высказывание

Дмитрий Назаров знаком зрителям по сериалу "Кухня", телепередаче "Кулинарный поединок" и многим другим нашумевшим проектам. Казалось бы, еще совсем недавно он был любимчиком публики. А теперь поступки актера осуждают даже те, кто когда-то были его преданными фанатами. Накануне Назаров в очередной раз оскандалился и нарвался на новую волну критики.

Не секрет, что не так давно Дмитрий Назаров отрезал практически все ниточки, связывающие его с РФ. Звезда "Кухни" несколько месяцев негативно высказывалась о России и ее жителях, а затем лишилась работы в МХТ имени Чехова и покинула страну. Теперь актер живет и работает за границей вместе с женой Ольгой Васильевой.

Впрочем, тысячекилометровые расстояния, разделяющие Назарова с родиной, не мешают ему продолжать высказывать свою позицию. Накануне, 9 мая, актер разразился очередной гневной тирадой. На этот раз артист опубликовал в своих соцсетях нелицеприятную запись, осквернив День Победы.

"Мы празднуем бессмертную победу затем, что нет у нас других побед. Сегодня рухнуть на колени надо и биться в пол своим чугунным лбом, чтоб вымолить прощения и пощады у тех и этих спящих вечным сном. Георгиевские ленты и пилотки не перекроют зачумленный грех", – прочитал Назаров стихотворные строчки на камеру.

Поступок звезды "Кухни" удивил пользователей. Некоторые отметили, что окончательно разочаровались в знаменитости. А другие решили, что актер должен получить по заслугам за сказанное, и буквально набросились на него с оскорблениями. "Какая же тварь, мерзкая и подколодная", "Ничтожный клоп", "Вы просто скот", – написали разъяренные люди в комментариях.