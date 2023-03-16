"Перспектив нет": Поливший грязью россиян Назаров взвыл из-за безденежья на чужбине

Дмитрий Назаров мечтает вернуться в Россию.

Звезда сериала "Кухня" несколько месяцев негативно высказывалась о России и ее жителях, при этом продолжала работать в МХТ вместе с супругой Ольгой Васильевой. В конце концов развязавшего язык и нарвавшегося на гнев соотечественников актера Константин Хабенский выставил из театра. После этого Дмитрий Назаров с женой уехали за границу.

Сначала ходили слухи, что артист обосновался в Израиле. Но после последнего интервью с его участием стало ясно, что звездная чета находится во Франции. Теперь некогда уважаемый в России человек идет по стопам беглянки Чулпан Хаматовой, раздавая провокационные интервью, в которых продолжает критиковать свою страну, а также рассказывает о своей жизни.

Как передает "Царьград", реплики в беседе с журналистами у Дмитрия Назарова весьма противоречивые. Судя по всему, сидя за границей, артист тоскует по родине, ведь искренне верит, что настанет день, и он с женой вернется. При этом звезда "Кухни" уверена, что произойдет это триумфально: мол, все московские театры будут бороться за сотрудничество.

Вместе с тем Россию актер описывает довольно мрачно, из-за чего не ясно, зачем ему вообще возвращаться. На чужбине он взвыл из-за безденежья, от которого, по его мнению, на родине страдают многие.

"Эта страна лишила людей возможности заработать […] Ничего нет, и перспектив нет, и надежды, что завтра все появится, нет…" – сказал Дмитрий Назаров, навряд ли знающий, как живет простой народ, и не следящий за хорошими новостями в сфере экономики.