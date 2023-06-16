"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами

Актер Дмитрий Назаров поделился в Сети новым едким стихотворением.

Покинувший Россию Дмитрий Назаров не раз выступал с критикой спецоперации. Свою позицию артист выражает в стихотворениях, из-за которых ему рукоплещут сторонники западных ценностей. На родине же, как пишет "Царьград", некогда любимый актер за такие рифмоплетские представления впал в немилость.

В недавнем стихотворении Назаров прославил свободу, которая, как он дал понять, есть на Западе. "Без любви и без свободы мы не люди, а уроды", – сказал артист в новом видео. Издание отмечает, что в стихотворении этом есть самокритичность. Но все-таки ясно, что хотел сказать автор...

Далеко не все пользователи Сети оценили так называемый шедевр Назарова. Дескать, такое творчество Дмитрия уже не интересно, как и он сам. "Хотели удивить, но не смогли", – написал один из комментаторов. Другой заметил, что 65-летний артист, выступающий с критикой в адрес родной страны, выглядит жалко.

Ранее Дмитрия Назарова раскритиковали за слова о Дне Победы. Звезда сериала "Кухни" заявил, что россияне отмечают этот праздник, так как других побед нет, агеоргиевские ленты и пилотки "не перекроют зачумленный грех". Подробнее об этом писали "Дни.ру".