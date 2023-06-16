Киркоров показал пресс Тесты Жизнь Милохина за границей Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Пятница 16 июня

21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына-инвалида Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами

"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами
271

Актер Дмитрий Назаров поделился в Сети новым едким стихотворением.

Покинувший Россию Дмитрий Назаров не раз выступал с критикой спецоперации. Свою позицию артист выражает в стихотворениях, из-за которых ему рукоплещут сторонники западных ценностей. На родине же, как пишет "Царьград", некогда любимый актер за такие рифмоплетские представления впал в немилость.

В недавнем стихотворении Назаров прославил свободу, которая, как он дал понять, есть на Западе. "Без любви и без свободы мы не люди, а уроды", – сказал артист в новом видео. Издание отмечает, что в стихотворении этом есть самокритичность. Но все-таки ясно, что хотел сказать автор...

Далеко не все пользователи Сети оценили так называемый шедевр Назарова. Дескать, такое творчество Дмитрия уже не интересно, как и он сам. "Хотели удивить, но не смогли", – написал один из комментаторов. Другой заметил, что 65-летний артист, выступающий с критикой в адрес родной страны, выглядит жалко.

Ранее Дмитрия Назарова раскритиковали за слова о Дне Победы. Звезда сериала "Кухни" заявил, что россияне отмечают этот праздник, так как других побед нет, агеоргиевские ленты и пилотки "не перекроют зачумленный грех". Подробнее об этом писали "Дни.ру".

16 июня 2023, 20:00
Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Актера Назарова раскритиковали за слова о Дне Победы

Покинувший Россию Назаров вышел на связь
Дмитрий Юрьевич Назаров

Дмитрий Юрьевич Назаров актер

"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности

"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности
Айза-Лилуна Ай, более известная как бывшая жена рэпера Гуфа, сообщила о череде несчастий. 38-летняя блогерша Айза-Лилуна Ай постоянно на связи со своими подписчиками в популярных социальных сетях.

"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье

"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье
Жена Дмитрия Диброва отказалась от роскоши и комфорта ради новых впечатлений. Фотомодель и жена скандального ведущего Дмитрия Диброва является основательницей женского клуба, который активно продвигает в своих соцсетях.

"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт

"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт
Звезда сериала "Беспринципные" на повестке дня. Актриса Кристина Бабушкина вляпалась по уши. Адвокат Сергей Жорин поведал, какой исход грозит людям за противоправные действия в отношении запрещенных веществ.

В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре

В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова познала простую жизнь без излишеств. Жена российского комика Татьяна Брухунова ведет светский образ жизни и обожает путешествовать.

"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа

"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа
Старшая дочь российской певицы Кети Топурии выросла очаровательной. 36-летняя российская певица, солистка группы "А’Студио" Кети Топурия не только построила блестящую карьеру в шоу-бизнесе, но и стала матерью двух прекрасных детей.

Выбор читателей

15/06ЧтвВечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 15/06ЧтвОберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 15/06ЧтвОчарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 15/06Чтв"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 15/06ЧтвКрасавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 16/06ПтнАдвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной