Проблемы с сердцем: Звезда сериала "Кухня" Назаров высказался о своей госпитализации

Актер за свою карьеру принимал участие в различных проектах, как в театре, так и в кино. Однако широкую известность он получил, благодаря роли шеф-повара в сериале "Кухня". С момента его выхода на экраны, Дмитрий Назаров обрел толпу фанатов, которых накануне заставил сильно волноваться.
Дело в том, что сегодня в СМИ появились новости о госпитализации звезды театра и кино. Как передает "Пятый канал", актер жаловался на боли в сердце и в конце концов решил самостоятельно обратиться к врачам. Народный артист РФ прибыл в одну из столичных клиник, где медики после общения с ним и первичного осмотра приняли решение оставить его в учреждении.
Отмечалось, что Дмитрия Назарова отправили в отделение нейрохирургии для того, чтобы провести более детальные обследования. Собственно, по их итогам врачи и должны были принять решение о возможном проведении операции на сердце.
Правда, сам актер информацию о своем нахождении в больнице не подтвердил. Более того, новости о проблемах со здоровьем он назвал "сплетнями" и "глупостями". Дмитрий Назаров, комментируя журналистам свое состояние, заверил, что чувствует себя отлично и на боли не жалуется.