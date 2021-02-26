"Темы для разговора есть": полиция разыскивает Божену Рынску

Телеграм-канал "Кремлевская прачка" со ссылкой на источники в МВД сообщили, что отдел полиции по Пресненскому району занимается розыском 46-летней Божены Рынски. Якобы на скандальную журналистку написала заявление бывшая няня ее ребенка Зоя Скрыт. Как отмечают авторы телеграм-канала, "темы для разговора есть" и их несколько.
С Боженой хотят поговорить о мошенничестве, невыплате заработной платы и жестоком обращении с ребенком. Имеет ли отношение к этому журналистка, полицейским еще предстоит разобраться. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело. Больше никаких подробностей неизвестно.
Напомним, в начале марте прошлого года суррогатная мать родила Рынске дочь Евгению. Отцом девочки является покойный муж Божены Игорь Малашенко. Тележурналист покончил с собой в феврале 2019-го, спустя пять месяцев после регистрации брака с обозревательницей.
Ранее Божена Рынска нелестно высказалась о недавно ушедшем из жизни Василии Лановом. Журналистка призналась, что народный артист никогда ей не нравился. В чертах актера не было ума, а в старости это стало очевидным, считает обозревательница
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