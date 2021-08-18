Правосудие усомнилось в отцовстве покойного Малашенко по отношению к ребенку Рынски

Вдова медиамагната Игоря Малашенко Божена Рынска судится с Вероникой Белоцерковской после виртуальной перепалки. Издательница опубликовала на всеобщее обозрение их нелицеприятную беседу, после чего всем стало ясно, кто есть кто.
В переписке женщина обвиняет Рынску в избиении своего мужа, который категорически не хотел ребенка от такой жены. После этого Божена подала в суд.
Адвокат Вероники Белоцерковской Андрей Князев рассказал, что Божена Рынска пишет иски от имени своей несовершеннолетней дочери. При этом по документам отцом ребенка является покойный Игорь Малашенко. Здесь адвокат нашел нестыковку.
По закону вписать в свидетельство о рождении в строку "отец" покойного человека можно, если с момента его смерти прошло 300 дней. На тот момент после смерти Малашенко прошло 36– дней, что говорит о незаконности документов, уверен правозащитник.
"Мы сильно сомневаемся, что эта девочка – дочь Игоря Малашенко", – говорит адвокат.
Он добавил, что в случае с суррогатным материнством документы тоже не успели бы оформить так быстро. Девочка родилась 5 марта, а уже 6 марта на руках у Божены Рынски было свидетельство, в котором Игорь Малашенко вписан отцом. По словам адвоката, это незаконно.
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