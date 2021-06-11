Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем

Божена Рынска бросила клич в личном блоге и просит помочь ей справиться экс-женой покойного Игоря Малашенко.

По словам журналистки, несмотря на то, что суд еще не вынес окончательное решение о доме, бывшая супруга политолога пытается ее выселить. Елена Малашенко приехала вместе с охраной в загородный поселок, вошла в коттедж, где проживает Божена Рынска с няней и ребенком, и начала переставлять мебель.

Как отметила светская львица, соперница настроена решительно и старается выжить ее всеми силами. По словам журналистки, Малашенко включила отопление, из-за чего они чуть не угорели. Божена Рынска утверждает, что на субботу экс-жена покойного политолога запланировала уборку. Светская львица уже написала заявление в полицию.

Блогер просит подписчиков помочь ей с разбушевавшейся соперницей. Судя по всему, есть опасность, что в итоге Божена Рынска может очутиться на улице вместе с дочкой. "У няни плохо с сердцем. Мы женщины, а тут полный дом мужчин из стана врага (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась журналистка.

Подписчики поддержали вдову Игоря Малашенко, однако посоветовали решать вопрос мирным путем. "Это только начало, лучше как то договариваться, до инсульта можно дожиться", "Может няню с ребенком в безопасное место пока отправить?", "Предложите купить ваши доли, если не хочет , продайте их другим покупателям, которым она потом будет рада и свою долю продать", – написали в комментариях.

Напомним, Игорь Малашенко был много лет женат на Елене, в 2018 году пара подала на развод и раздел имущества. Второй супругой политолога стала Божена Рынска. После его смерти в 2019 году журналистка благодаря суррогатной матери родила дочь Евгению. Она утверждает, что девочка появилась на свет в 2020-м от биоматериала покойного мужа.