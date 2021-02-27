Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями

В истории о неприемлемом отношении Божены Рынски к маленькой дочери появились новые факты. Няня ребенка прокомментировала слухи о том, что журналистка подвергает ребенка опасности.

На днях сплетни о вдове Игоря Малашенко взорвали Сеть. Телеграм-каналы утверждали, что няня дочери Божены Рынски публично обвинила работодательницу в мошенничестве, задержке зарплаты и жестоком обращении с ребенком. Сведения о журналистке распространялись от лица Зои Скрыт, которой приписывали факт обращения в полицию с жалобой на светскую львицу. Сотрудники СМИ связались с женщиной и выяснили, насколько правдивы шокирующие слухи о Божене Рынски.

Нанятая журналисткой няня объявила, что никаких проблем с работодательницей у нее нет. "У нас хорошие отношения и ребенка все обожают", — выразилась Зоя Скрыт. Женщина отметила, что получает зарплату заранее и ни о какой задержке выплат речи не идет. Няня подчеркнула, что история о конфликте с работодательницей — полнейший вымысел, да и полиции на журналистку она не жаловалась. Все, что писали в телеграм-каналах, как утверждает Зоя, не соответствует действительности.

Напомним, ребенка Божене Рынски родила суррогатная мать. Дитя назвали Евгенией. Девочка появилась на свет весной 2020 года. Малышка является биологической дочерью покойного основателя НТВ Игоря Малашенко. После кончины супруга Божена Рынски распродавала имущество ради того, чтобы оплатить услуги суррогатной матери.