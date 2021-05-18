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Шоу-бизнес
"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак

"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак

Божена Рынска призналась, что пребывала в глубокой депрессии, когда согласилась на интервью с Ксенией Собчак.
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Журналистка стала гостьей ютуб-шоу "Эмпатия Манучи", в котором призналась, что жалеет о том своем решении. В то время женщина пребывала в тяжелом психологическом состоянии из-за потери мужа – Игоря Малашенко, который ушел из жизни зимой 2019 года. Божена Рынска согласилась на съемки в шоу Ксении Собчак только из благодарности.

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Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

В тот период Ксения очень помогла коллеге. Она организовала поминки Малашенко и поддержала вдову, за что та до сих испытывает к ней большую благодарность. Из-за тяжелого психологического состояния Рынски то интервью получилось слишком эмоциональным. Женщина признает, что тогда она была в неадеквате, поделилась ненужными подробностями и вообще наговорила много лишнего, поэтому ей точно стоило отказаться от интервью. Несмотря на добрые чувства к Собчак, вдова Малашенко подчеркнула, что не боится обидеть ее своим признанием, потому что она действительно жалеет о своем согласии.

Божена призналась, что до сих пор до конца не справилась с трагедией в своей семье. Поддерживать душевное равновесие вдове помогают психологи. А главной радостью в жизни Рынски является ее дочь Евгения. Девочка родилась необычным образом. Она появилась на свет после смерти своего отца, благодаря услугам суррогатной матери и запасенному биоматериалу.

Ранее в Сети появились слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком, но они не подтвердились.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 22:29 Источник: Ютуб, "Эмпатия Манучи" ✓ Надежный источник

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