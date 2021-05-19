Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире

Журналистка Божена Рынска припомнила Ольге Бузовой давний скандал. В свежем интервью она жестко прошлась по певице.

Словесная перепалка между медийными женщинами произошла несколько лет назад. Тогда обе дамы принимали участие в популярном шоу "прогнозы" на ТВЦ. По словам Божены Рынски, Ольга Бузова сама спровоцировала конфликт, проявив свою невоспитанность.

46-летняя вдова Игоря Малашенко, призналась, что у нее вспыльчивый характер. Но то, как разговаривала с ней Бузова, просто недопустимо. Терпеть хамство выскочки она терпеть не стала. Рынска тоже за словом в карман не полезет.

"За хамство, конечно, могу озвереть и в пятачину двинуть", – поведала Божена Рынска в беседе с Вячеславом Манучаровым.



Ольга Бузова во время эфира нагло лезла в разговор и перебивала других спикеров, одним словом, проявляла тотальное бескультурье. Божена Рынска искренне недоумевает, откуда у Ольги Бузовой берутся поклонники. Журналистка уверена, что певица просто навязывает себя обществу.

Вспоминая о покойном супруге, Рынска призналась, что не прислушивалась к его проблемам, а ведь он не раз говорил, что хочет свести счеты с жизнью. Так медиамагнат Игорь Малашенко хотел отомстить самой жизни за все тяготы, которая она ему преподносила.

Сейчас Божена Рынска воспитывает дочь Евгению, которая появилась на свет уже после смерти ее отца, Игоря Малашенко. Он покончил с собой в Испании в возрасте 64 лет.