Киев заявил о раскрытии убийства Вороненкова

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором приоткрыл некоторые тайны ведомства. В том числе он рассказал, как продвигается расследование убийства Дениса Вороненкова.

Евгений Енин заявил, что его ведомство фактически поставило точку в расследовании убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. "Как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", – сообщил он в интервью The Insider.

Напомним, что экс-парламентарий был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

Выдвигалось несколько версий произошедшего. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что бывшего депутата убили по заказу российских служб, якобы опасавшихся, что он выдаст секретную информацию. Вдова погибшего Мария Максакова обвинила "бандитов, за которыми стоит ФСБ".





В июне полиция Украины отчиталась о задержании соучастника Паршина. Им оказался Ярослав Тарасенко, который должен был забрать киллера с места преступления.