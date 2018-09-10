Мертвого Вороненкова отдали под суд
Уголовное дело в отношении Дениса Вороненкова не было закрыто после его смерти. На этом настоял сын экс-депутата, рассчитывая доказать в суде невиновность обвиненного в мошенничестве и рейдерском захвате зданий бывшего парламентария.
По версии следствия, в 2011 году Денис Вороненков организовал рейдерский захват здания площадью полторы тысячи квадратных метров на Международной улице. На парламентария заявил предприниматель Отари Кобахидзе.
Следствие установило, что в афере Вороненкову помогали полковник МВД в отставке Вячеслав Полозков, офицеры ФСБ Андрей Мурзиков и Сергей Шишаков и еще несколько адвокатов. Все они дали показания, но лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности сразу не удалось. Когда подозреваемый не прошел в следующий созыв Госдумы, он вместе с женой Марией Максаковой бежал на Украину.
Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов утверждает, что обвинение построено на "однотипных" показаниях фигурантов дела. Противоречия в данных так и не были устранены, считает защита, так что можно рассчитывать на оправдательный приговор.
Убийство Дениса #Вороненков а- видео с камер наблюдения pic.twitter.com/x6fTVTa4yT— Сибиряк (@SiberianMan) 24 марта 2017 г.
Как сообщается, обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский. Он контролирует Центральный федеральный округ, пишет Ura.ru.
Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию. Однако на Украине в последнее время ей угрожают расправой, называя "агентом Кремля".
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