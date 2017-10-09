Сенсационные подробности убийства Вороненкова

Стали известны новые подробности убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Его жизнь была оценена в один миллион долларов.

Такую сумму Владимир Тюрин, которого Генеральная прокуратура Украины считает заказчиком, якобы заплатил организаторам убийства. Эту информацию СМИ сообщили близкие к следствию источники. Отмечается, что сумма вознаграждения для исполнителей до сих пор неизвестна. "Если бы задержанные подозреваемые не молчали и давали показания, мы могли бы знать цифры", – передают "Вести-Украина" слова спикера киевской прокуратуры Надежды Максимец.

Кроме того, журналистам удалось поговорить с Надеждой – девушкой Ярослава Тарасенко, одного из подозреваемых в убийстве. Молодой человек отрицает свою причастность к покушению. "Он ни в чем не признается, потому что ему не в чем признаваться. Он этих преступлений не совершал! Да, мой парень из одного города с Павлом Паршовым. Да, он знаком с Ярославом Левенцом, но не очень близко. Поэтому все обвинения – это всего лишь слова", – считает Надежда.

Напомним, в понедельник, 9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о результатах работы ведомства по делу убийства Вороненкова. По словам главы ведомства, Владимир Тюрин, заказчик покушения, вышел на своего "давнего друга по криминалу" Юрия Василенко. Его помощником стал украинец Александр Лось. Он и подыскал исполнителей среди бывших участников АТО – ими стали Павел Паршов, Ярослав Тарасенко и Ярослав Левенец.

"Утром 23 марта, в день убийства, Левенец встретил на киевском автовокзале Тарасенко, водителя для киллера. Потом вернулся в съемную квартиру на Трехсвятительской, 3, где его ждал Паршов. Левенец провел его до пиццерии на улице Сагайдачного, в которой уже находился Тарасенко, а затем уехал в другой район Киева, чтобы обеспечить себе алиби", – рассказали в прокуратуре.