Максакова набросилась на бывшего мужа

Мария Максакова рассказала, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин ненавидел ее супруга Дениса Вороненкова. Однако оперная дива не считает, что это могло послужить мотивом для убийства.

По словам Максаковой, бывший возлюбленный ненавидел ее мужа, бывшего депутата Государственной думы, передает "Газета.ru". "Да, он ненавидел мою личную жизнь, любую, и, безусловно, Денис, которому он не то что в подметки не годился, а который с ним разговаривать не хотел... Так, изредка, по поводу детей. Естественно, он его бесил до крайней жути", – заявила певица в эфире телеканала "112 Украина".

Максакова утверждает, что следствие не ошиблось, и Владимир Тюрин действительно выступал заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Бывший парламентарий призналась, что знала о результатах расследования задолго до его официального завершения. "Меня как потерпевшую, естественно, держали в курсе, я была ознакомлена с ходом следствия… Поэтому в этом состоянии омерзения, негодования я прожила полгода, и в принципе это самые страшные полгода в моей жизни", – рассказала она.

Оперная дива уверена, что бывший муж получил удовольствие от смерти Вороненкова, однако его ненависть не могла стать поводом для организации покушения. Максакова уверена, что Тюрин был просто пешкой в руках настоящих заказчиков убийства. "Он-то, конечно, совместил приятное с полезным, но надо понимать, что нужно-то это было не ему, а тем преследователям Дениса, о которых мы все эти три года кричали и вопили", – рассказала Мария Максакова.

Она уверена, что Тюрин никогда бы не решился на убийство сам. "Он трусливый и злой человек. Он, конечно, хотел этого, мечтал, орал там чего-то, но если бы не было заказа, он бы сам на это не решился. Что двигало им? Фанаберия, мания величия? Не знаю", - заявила артистка.

Напомним, Генпрокуратура Украины обнародовала результаты расследования по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Ведомство обвинило в организации покушения бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина и намерено добиваться его экстрадиции на Украину.