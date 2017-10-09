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Максакова набросилась на бывшего мужа

Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мария Максакова рассказала, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин ненавидел ее супруга Дениса Вороненкова. Однако оперная дива не считает, что это могло послужить мотивом для убийства.
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По словам Максаковой, бывший возлюбленный ненавидел ее мужа, бывшего депутата Государственной думы, передает "Газета.ru". "Да, он ненавидел мою личную жизнь, любую, и, безусловно, Денис, которому он не то что в подметки не годился, а который с ним разговаривать не хотел... Так, изредка, по поводу детей. Естественно, он его бесил до крайней жути", – заявила певица в эфире телеканала "112 Украина".

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Максакова утверждает, что следствие не ошиблось, и Владимир Тюрин действительно выступал заказчиком убийства Дениса Вороненкова. Бывший парламентарий призналась, что знала о результатах расследования задолго до его официального завершения. "Меня как потерпевшую, естественно, держали в курсе, я была ознакомлена с ходом следствия… Поэтому в этом состоянии омерзения, негодования я прожила полгода, и в принципе это самые страшные полгода в моей жизни", – рассказала она.

Оперная дива уверена, что бывший муж получил удовольствие от смерти Вороненкова, однако его ненависть не могла стать поводом для организации покушения. Максакова уверена, что Тюрин был просто пешкой в руках настоящих заказчиков убийства. "Он-то, конечно, совместил приятное с полезным, но надо понимать, что нужно-то это было не ему, а тем преследователям Дениса, о которых мы все эти три года кричали и вопили", – рассказала Мария Максакова.

Она уверена, что Тюрин никогда бы не решился на убийство сам. "Он трусливый и злой человек. Он, конечно, хотел этого, мечтал, орал там чего-то, но если бы не было заказа, он бы сам на это не решился. Что двигало им? Фанаберия, мания величия? Не знаю", - заявила артистка.

Напомним, Генпрокуратура Украины обнародовала результаты расследования по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Ведомство обвинило в организации покушения бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина и намерено добиваться его экстрадиции на Украину.  

Автор: Михаил Войцеховский9 октября 2017, 19:27
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Как жил Денис Вороненков

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