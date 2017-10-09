Киев официально объявил имя заказчика Вороненкова
По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. "По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству. Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, был криминальный авторитет Владимир Тюрин", – приводит его слова "Интерфакс".
Отметим, в сентябре Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, а также то, что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", – заявил тогда генпрокурор.
Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.
В начале сентября заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором заявил, что ведомство фактически поставило точку в расследовании убийства бывшего депутата Госдумы. Известно, что, помимо Тюрина, в числе подозреваемых значился некий владелец крымского банка, имя которого не разглашалось.
Поргина шокирована удивительным провидением
Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Артистка стерла все признаки их общей жизни
Сегодня, 9 октября, годовщина со дня гибели актрисы