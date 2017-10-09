Киев официально объявил имя заказчика Вороненкова

Власти Украины объявили, кто заказал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Также следствие установило организаторов и исполнителей преступления.

По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. "По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству. Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, был криминальный авторитет Владимир Тюрин", – приводит его слова "Интерфакс".

Отметим, в сентябре Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, а также то, что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", – заявил тогда генпрокурор.

Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

В начале сентября заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором заявил, что ведомство фактически поставило точку в расследовании убийства бывшего депутата Госдумы. Известно, что, помимо Тюрина, в числе подозреваемых значился некий владелец крымского банка, имя которого не разглашалось.