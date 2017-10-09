Почему Тюрин не мог убить Вороненкова
Итоги расследования, проведенного Генпрокуратурой Украины по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, никого не удивили. Как и ожидалось, наличествует "рука Москвы", мотивы, конечно же, политические: русских, мол, разозлило сотрудничество беглого парламентария со спецслужбами Украины.
Далее следует чисто украинская логическая связка: в России боялись, что показания Вороненкова попадут в международные суды – и предприниматель Владимир Тюрин заказал экс-депутата. Откуда в этой истории о жестокой Москве внезапно появился бывший гражданский муж Марии Максаковой (к моменту трагедии занимавшей должность супруги Вороненкова), в Генпрокуратуре не сообщают. Скорее всего потому, что сами не знают...
Зато они подробно рассказывают о личных мотивах Тюрина для устранения Вороненкова – бизнесмен восемь лет назад был гражданским мужем Максаковой. Мария позже стала депутатом и вышла замуж за Дениса. В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" один из близких Тюрина заметил, что последние годы Вороненков жил на деньги оперной дивы. А деньги ей давал бывший гражданский муж. "Тюрин живет по понятиям". Для него Вороненков – это тот, кто живет на деньги женщины", – приводит издание слова источника.
Ни одна из версий не вызвала доверия у знатока криминального мира России, журналиста Андрея Константинова. По его мнению, причин убийства – две: экономическая и политическая. Причем, судя по реакции, политическая версия прослеживается четко. Судя по заявлению генпрокурора Украины, эта версия – приоритетная: "кровавая рука Москвы", "попытки скрыть преступления России". Эксперт называет это политическим пиаром. Нынешней Украине как раз и необходим такой пиар – привлекающий внимание к бедной стране, "страдающей от происков Москвы".
Заказчик убийства Вороненкова - золотой медалист иhttps://t.co/ITLCupie2f#новости#Вороненков #убийство #Тюрин pic.twitter.com/9q4cjU5ZlT— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 9 октября 2017 г.
Не убедила Генпрокуратура Украины и Марию Максакову. Как сообщил друг семьи – бывший депутат Госдумы и соратник Вороненкова Илья Пономарев, это сообщение причинило боль вдове. "Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы – шок и личная трагедия", – заявил Пономарев.
Адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Владимира Тюрина, заявил, что убийство Вороненкова – дело рук украинских националистов. Они надеялись, что потом власти Незалежной используют преступление для новых обвинений России. Тюрин к убийству не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом.
Продюсер отметил, что певице стоило бы попробовать свои силы в других сферах деятельности
Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Артист считает, что ему пора отдохнуть
Известный актер вырос в христианской семье