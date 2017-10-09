Почему Тюрин не мог убить Вороненкова

Версия генпрокурора Украины по делу об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова вызвала большие сомнения у экспертов. Юрий Луценко заявил о раскрытии преступления и назвал виновного – бывшего гражданского мужа певицы Марии Максаковой. Однако он не убедил ни специалистов, ни вдову.

Итоги расследования, проведенного Генпрокуратурой Украины по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, никого не удивили. Как и ожидалось, наличествует "рука Москвы", мотивы, конечно же, политические: русских, мол, разозлило сотрудничество беглого парламентария со спецслужбами Украины.

Далее следует чисто украинская логическая связка: в России боялись, что показания Вороненкова попадут в международные суды – и предприниматель Владимир Тюрин заказал экс-депутата. Откуда в этой истории о жестокой Москве внезапно появился бывший гражданский муж Марии Максаковой (к моменту трагедии занимавшей должность супруги Вороненкова), в Генпрокуратуре не сообщают. Скорее всего потому, что сами не знают...

Зато они подробно рассказывают о личных мотивах Тюрина для устранения Вороненкова – бизнесмен восемь лет назад был гражданским мужем Максаковой. Мария позже стала депутатом и вышла замуж за Дениса. В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" один из близких Тюрина заметил, что последние годы Вороненков жил на деньги оперной дивы. А деньги ей давал бывший гражданский муж. "Тюрин живет по понятиям". Для него Вороненков – это тот, кто живет на деньги женщины", – приводит издание слова источника.

Ни одна из версий не вызвала доверия у знатока криминального мира России, журналиста Андрея Константинова. По его мнению, причин убийства – две: экономическая и политическая. Причем, судя по реакции, политическая версия прослеживается четко. Судя по заявлению генпрокурора Украины, эта версия – приоритетная: "кровавая рука Москвы", "попытки скрыть преступления России". Эксперт называет это политическим пиаром. Нынешней Украине как раз и необходим такой пиар – привлекающий внимание к бедной стране, "страдающей от происков Москвы".

Не убедила Генпрокуратура Украины и Марию Максакову. Как сообщил друг семьи – бывший депутат Госдумы и соратник Вороненкова Илья Пономарев, это сообщение причинило боль вдове. "Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы – шок и личная трагедия", – заявил Пономарев.

Адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший интересы Владимира Тюрина, заявил, что убийство Вороненкова – дело рук украинских националистов. Они надеялись, что потом власти Незалежной используют преступление для новых обвинений России. Тюрин к убийству не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом.