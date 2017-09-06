Сын убитого Вороненкова впервые сделал заявление

Сын убитого на Украине беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова возражает против прекращения уголовного дела о хищении в отношении его отца. Николай хочет оправдания отца в деле по обвинению в хищении им 127 миллионов.

Позиция всех близких родственников по вопросу судебного разбирательства в отношении Дениса Вороненкова была до сих пор единой и согласованной. Родные не считали нужным продолжать разбирательство, будучи убежденными в невиновности депутата и опасаясь "очернения" его имени в российском суде, напомнил адвокат Андрей Гривцов в эфире "Эха Москвы".



"В настоящее время стало известно, что как минимум один из близких родственников – а именно сын – заявил, что он возражает против прекращения уголовного дела за смертью отца. Это его право, его позиция, адвокат должен подчиняться воле своего доверителя. Поэтому велика вероятность, что, с учетом такой позиции, дело действительно будет направлено в суд, где будет рассматриваться в отсутствие самого Вороненкова, которого уже нет в живых", – сказал адвокат.

Он в качестве защитника Дениса Вороненкова намерен настаивать на закрытии уголовного дела на стадии предварительного следствия; но не на основании смерти, а вследствие непричастности депутата к приписываемому ему хищению. "Тогда никакого суда не будет, потому что доказательства выглядят весьма сомнительно", – пояснил адвокат. Андрей Гривцов подчеркнул, что в случае утверждения невиновности Дениса Вороненкова в суде честное имя бывшего депутата подлежит реабилитации.

Накануне российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. О документах по расследованию убийства Вороненкова, которые прислал Киев, рассказал источник, близкий к следствию. "Ответ от украинской стороны получен", – сообщали ранее Dni.Ru. Ссылаясь на тайну следствия, инсайдер не стал раскрывать содержание полученных от украинской стороны документов.

Напомним, что экс-парламентарий был убит 23 марта 2017 года на выходе из дорогого отеля в Киеве. Между телохранителем Вороненкова и киллером завязалась перестрелка. Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер позже в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.