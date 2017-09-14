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Общество

Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Генпрокуратура Украины в ответ на запрос российских коллег назвала имена возможных заказчиков убийства экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова. По данным ведомства, один из подозреваемых – бывший муж Марии Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин, а второй – владелец крымского банка, его имя не разглашается.

Продолжение: Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
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В полученном Москвой документе, помимо имен предполагаемых заказчиков убийства, содержатся данные об их встрече в Крыму, на которой обговаривались детали покушения. Также утверждается, что подозреваемые находились в тесном контакте с криминальным миром и российскими спецслужбами, сообщает URA.RU.

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Главный вывод – "русский след". Впрочем, московское ведомство не собирается пренебрегать отчетом киевских коллег в собственном расследовании.

"Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученным Следственным комитетом и оперативниками", – отметил источник "Росбалта".

Напомним, что сбежавший из России экс-парламентарий был убит 23 марта на выходе из отеля в Киеве. Между его телохранителем и киллером завязалась перестрелка. Денис Вороненков скончался на месте, злоумышленник умер в больнице от пулевых ранений. Убийцей оказался боец одного из добровольческих батальонов Украины Павел Паршин.

В начале сентября заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором заявил, что ведомство фактически поставило точку в расследовании убийства бывшего депутата Госдумы. "Как только позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", – сообщил он. Видимо, пришло время для обнародования имен подозреваемых. 

Автор: Михаил Войцеховский14 сентября 2017, 10:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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