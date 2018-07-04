Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова

Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмила Николаевна стала гостьей ток-шоу "На самом деле". Женщина впервые после смерти сына дала интервью.

Выяснилось, что у матери Вороненкова были с ним и его второй женой, оперной дивой Марией Максаковой, весьма напряженные отношения. Она подтвердила, что недопонимание появилось именно после его женитьбы: уйдя из первой семьи, мужчина бросил двоих детей.

Кроме того, конфликт с сыном у Людмилы Николаевны произошел, когда Вороненков якобы избил свою первую жену Светлану, а его мать вступилась за невестку. Отношения с Денисом Вороненковым были настолько проблемными, что мать даже не приехала на его похороны.

Несмотря на доказательства, до сих пор ходят слухи о том, что экс-депутат жив. Об этом заговорили спустя несколько месяцев после гибели Вороненкова. Отмечалось, что супруга Марии Максаковой после трагедии якобы видели в Израиле. Ведущий программы Дмитрий Шепелев и эксперты попробовали разобраться в этом запутанном деле.

Мать Дениса Вороненкова рассказала, что о смерти сына узнала через интернет. По ее словам, они общались по телефону накануне убийства. "Он говорил, что очень любит меня, звал в гости. Я почувствовала, что его что-то тяготит. Мне кажется, он предчувствовал что-то", – призналась Людмила Николаевна.

Эксперты задали матери Дениса Вороненкова ряд вопросов. Детектор лжи показал, что Людмила Николаевна получила сообщение, которое дало ей повод верить в то, что сын жив. Однако женщина заверила, что этого не допускает. Более того, в конце передачи Людмила Вороненкова предложила провести эксгумацию, чтобы прекратились разговоры о "воскресении".