На сегодняшний день Надежда Кадышева – одна из самых ярких звезд российской эстрады. В последние годы наращивает популярность не только среди поклонников старшего поколения, но и покоряет молодую аудиторию.

В свои 66 лет артистка продолжает оставаться на вершине популярности, однако постоянные концерты и выступления становятся для нее все более сложными. Это связано не только с возрастом, но и с состоянием здоровья, что вынуждает певицу адаптироваться к новым условиям.

На фоне этой ситуации наблюдается интересная тенденция: на концертах Кадышевой все чаще выступает ее сын, который берет на себя часть нагрузки. Это решение вызвало смешанные чувства среди поклонников.

С одной стороны, многие ценят талант молодого исполнителя и рады видеть его на сцене. С другой стороны, есть те, кто приходит на концерты именно ради живого исполнения самой Надежды Никитичной и испытывает разочарование, когда слышит фонограмму.

Музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал эту ситуацию. Он отметил, что в последнее время Кадышева действительно стала чаще выступать под фонограмму.

"Я не замечал, чтобы она часто прибегала к этому раньше, но сейчас это может быть связано с ее состоянием здоровья", — сказал он.

Критик подчеркнул, что многие артисты, особенно в возрасте, иногда вынуждены использовать фонограмму для обеспечения качества выступления. Рудченко также отметил, что появление сына Кадышевой на сцене — это не случайность.

"Сын занимает большую часть концерта, и это вполне объяснимо", — добавил он.

По его мнению, такая практика позволяет сохранить уровень шоу и удовлетворить ожидания зрителей. Тем не менее, он понимает недовольство тех поклонников, которые приходят на концерт ради живого исполнения и сталкиваются с суррогатом.

Однако критик не считает использование фонограммы чем-то предосудительным. "Большие артисты часто выступают под фонограмму, особенно на сборных концертах. Это делается для того, чтобы обеспечить качественный контент", — пояснил он.