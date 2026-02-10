"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу

Известная телеведущая сделала откровенное признание о предстоящих переменах во внешности, которые вызвали серьезные опасения у ее многомиллионной аудитории.



Алена Водонаева всегда отличалась предельной честностью в вопросах красоты и никогда не скрывала, что ее эффектный образ — результат осознанной работы над собой. Однако последнее заявление звезды в ее Telegram-канале спровоцировало настоящий резонанс. Подписчики всерьез обеспокоены состоянием своего кумира после новости о запланированном медицинском вмешательстве.

"Я хочу сделать грудь еще меньше"

Звезда сообщила, что уже выбрала время для визита в клинику пластической хирургии. По словам Водонаевой, процедура должна состояться уже в этом месяце.

"Я хочу сделать грудь еще меньше", — поделилась планами Алена, удивив многих своим стремлением к еще более радикальным изменениям.

Для этой важной процедуры она выбрала известного специалиста Сергея Блохина. Этот хирург пользуется большим доверием в светских кругах: среди его пациентов в разное время были модель Ника Крауш, актриса Наталья Бондарчук и дизайнер Мария Цигаль. Несмотря на решительный настрой, конкретную дату операции Алена предпочла пока оставить в секрете.

Почему фанаты бьют тревогу

Новость о предстоящей пластике вызвала волну горячих обсуждений в сети. Многие подписчики заметили, что в последнее время Алена стала выглядеть иначе, и ее физическое состояние вызывает вопросы. В комментариях под свежими постами теледивы пользователи начали массово выражать свое недовольство и страх за ее здоровье.

Глядя на кадры экстремально похудевшей звезды, фанаты буквально бьют тревогу, считая, что она уже и так "исчезает на глазах".

"Ты и так очень похудевшая, еще и груди не будет скоро", — пишут встревоженные пользователи.

Подписчики призывают Алену остановиться, опасаясь, что очередная операция на фоне сильной потери веса может негативно сказаться на ее организме.

Десять лет на раздумья

Этот шаг для Водонаевой не стал спонтанным решением. Свою первую операцию по уменьшению груди она перенесла еще в 2016 году, уменьшив ее сразу на два размера. С тех пор телеведущая неоднократно консультировалась с врачами, но долго не могла решиться на повторный шаг после рождения сына.

Теперь, спустя почти десять лет после первого опыта, Алена чувствует, что готова к окончательному преображению. Несмотря на явные протесты со стороны аудитории, блогерша намерена довести начатое до конца, чтобы обрести тот облик, в котором ей будет максимально комфортно.