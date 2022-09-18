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Предлагают ипотеку под 0,1% годовых: верить или нет?

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Предлагают ипотеку под 0,1% годовых: верить или нет?

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина высказалась об околонулевой ставке по ипотеке.
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Каждый человек, собираясь приобрести квартиру в ипотеку, ищет выгодные условия, обращает внимание на ставку. Кредитные организации нередко привлекают потенциальных клиентов красивыми словами, грамотной рекламой. Также существует такое понятие, как ипотека от застройщика, оформив которую становится понятно, что и в таком случае сэкономить невозможно.

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 Эльвира Сахипзадовна Набиуллина

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина глава Центробанка России

Как раз об этом варианте недавно высказалась Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ, ипотека от застройщика, которую выдают по близкой к нулю ставке, – это лишь маркетинговый ход. Таким образом вводят в заблуждение заемщиков, сказала председатель финансового регулятора.

На самом деле, оформляя такую ипотеку, заёмщик приобретает недвижимость по завышенной стоимости. После этого за счет завышенной стоимости застройщик делится единоразовой компенсацией с банком, объяснила Набиуллина. Она пообещала принять меры.

Кстати, не так давно многие банки стали увеличивать максимальный возраст для оформления ипотеки. Предельный возраст заемщиков повысили на пять лет. Теперь приобрести жилье в ипотеку могут граждане, достигшие 70-75-летнего возраста. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 сентября 2022, 17:48 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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