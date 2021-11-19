Центробанк назвал причины растущей инфляции: Тревожный симптом

Чиновница сообщила, что в настоящий момент продовольственная инфляция составила двузначное значение. Она представила в Госдуме документ, касающийся основных направлений денежно-кредитной политики на грядущие три года.
Глава Центробанка констатировала, что потребительская инфляция уже вдвое больше целевого показателя – 8,1%. Однако цены на продукты в России растут гораздо быстрее. Набиуллина пояснила, что является причиной такой ситуации. Это неважный урожай, рост цен на мировых рынках, удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за мигрантов.
Политик отметила, что рост инфляции прежде всего отражается на наименее защищенных слоях населения. Кроме того, именно взлет цен на продукты ежедневного спроса влияет на рост инфляции. По словам главы Центробанка, в 2022 году ключевая ставка ЦБ составит 7,3-8,3%.
Она сравнила постпандемическое восстановление экономики с выздоровлением пациента после коронавируса. Оно также коварно, поскольку угроза все же остается. Ускоренную инфляцию Набиуллина назвала тревожным симптомом, который нельзя игнорировать. Напомним, ранее глава ЦБ назвала виновных в росте инфляции.