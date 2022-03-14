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Экономика
Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года

Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года

Эксперт по финансам Никита Демин объяснил, как на людей может повлиять отмена налога.
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Не так давно стало известно, что правительство Российской Федерации предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года. Граждане стали задаваться вопросами, для чего это делается и что им это даст.

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"Данный законопроект правительство только предложило. Президент еще ничего не подписал. О чем-то конкретном сейчас разговаривать рано, но я могу описать, что нам это даст в случае принятия", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Никита Демин.

Эксперт по финансам и трейдер на примере объяснил, как будет работать предложенный закон. Он объяснил, какое это имеет значение для жителей России.

"Возьмем круглую цифру для примера — 1 000 000 на вкладе. Средняя ставка по стране – 13 процентов, зарабатывает на вкладе человек 130 тысяч в год. Снимая накопленные деньги, раньше людям нужно было заплатить налог 13 процентов. На руки человек получал меньше денег. Сейчас это отменили. Правительство стремится показать народу, что, несмотря на ситуацию в мире, оно может увеличить ставку до 20 процентов и налог может отменить. Это важно, чтобы граждане не боялись нести средства в банк. Государство сделает все, чтобы работать сейчас на максимально взаимовыгодных условиях", – высказался инвестор.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 марта 2022, 10:49 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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