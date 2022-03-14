Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года

Не так давно стало известно, что правительство Российской Федерации предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года. Граждане стали задаваться вопросами, для чего это делается и что им это даст.
"Данный законопроект правительство только предложило. Президент еще ничего не подписал. О чем-то конкретном сейчас разговаривать рано, но я могу описать, что нам это даст в случае принятия", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Никита Демин.
Эксперт по финансам и трейдер на примере объяснил, как будет работать предложенный закон. Он объяснил, какое это имеет значение для жителей России.
"Возьмем круглую цифру для примера — 1 000 000 на вкладе. Средняя ставка по стране – 13 процентов, зарабатывает на вкладе человек 130 тысяч в год. Снимая накопленные деньги, раньше людям нужно было заплатить налог 13 процентов. На руки человек получал меньше денег. Сейчас это отменили. Правительство стремится показать народу, что, несмотря на ситуацию в мире, оно может увеличить ставку до 20 процентов и налог может отменить. Это важно, чтобы граждане не боялись нести средства в банк. Государство сделает все, чтобы работать сейчас на максимально взаимовыгодных условиях", – высказался инвестор.