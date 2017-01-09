Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева

В палате Расула Мирзаева появился очередной звездный гость. На вахте футболиста Дмитрия Тарасова сменил супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Расул Мирзаев опубликовал фотографию, на которой запечатлен он сам в окружении друзей, пришедших его проведать. Среди приятелей борца выделился супруг ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров. Лицо мужчины непривычно печально. "Братья ✊ от души", – коротко подписал снимок впечатленный Мирзаев.

Многочисленные подписчики пожелали Расулу скорейшего выздоровления. "Здоровья тебе Брат Расул", "Здоровья тебе и новых сил", "Выздоравливай!", "Здоровья крепкого тебе Расул💪", "Расул, спасибо, что Вы есть))). Выздоравливайте поскорее!!!", "Расул Таджикистан с тобой тигр", "Поправляйтесь наш любимый боец!!!!!! Очень жаль,что мужчин с таким сильным духом все меньше и меньше!" – так звучали комментарии подписчиков.

Отметим, что ранее на видеосвязь с Мирзаевым выходил футболист, бывший муж ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. "24 часа на связи!!! Выздоравливай", – подписал фотографию спортсмен.

Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasulmirzaev_official) Янв 7 2017 в 9:52 PST

Как писали Dni.ru, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Ранее сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая в этот момент находилась в квартире со спортсменом.

