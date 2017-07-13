Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), 31-летний Расул Мирзаев серьезно повредил плечо, упав с велосипеда. Спортсмен с травмой попал в больницу.

Как выяснилось, во время велопрогулки спортсмена "подрезал" проезжавший мимо автомобиль. В результате Мирзаев упал и повредил левое плечо.

Спортсмену сделали операцию 12 июля. Сейчас он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает. "Чувствую себя хорошо", — цитируют бойца "Известия". По его словам, операция прошла удачно.

Теперь Расулу нужно время на восстановление. "Надеюсь, все пройдет довольно быстро", – говорит спортсмен. Кроме того, боец выложил в свой Instagram фото из больничной палаты. "То, что не убивает, делает сильнее! Хочу поблагодарить доктора, который меня оперировал. Федорук Григорий Владимирович, спасибо большое", – подписал пост спортсмен.

Публикация от BLACK TIGER Official page (@rasul___mirzaev) Июл 13 2017 в 9:02 PDT

Отметим, это не первая беда, обрушавшаяся на знаменитого российского спортсмена за последний год. том году. Напомним, в ночь на 31 декабря 2016 года на него было совершено нападение. Тогда трое неизвестных сначала расстреляли Мирзаева из травматического пистолета, а после избили дубинкой.



Тогда боец был госпитализирован. Позже Мирзаев выложил видео из палаты и сообщил, что из-за полученных травм полгода не сможет участвовать в соревнованиях. По некоторым данным, боец получил слишком сильное сотрясение мозга.