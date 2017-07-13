Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Как выяснилось, во время велопрогулки спортсмена "подрезал" проезжавший мимо автомобиль. В результате Мирзаев упал и повредил левое плечо.
Спортсмену сделали операцию 12 июля. Сейчас он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает. "Чувствую себя хорошо", — цитируют бойца "Известия". По его словам, операция прошла удачно.
Теперь Расулу нужно время на восстановление. "Надеюсь, все пройдет довольно быстро", – говорит спортсмен. Кроме того, боец выложил в свой Instagram фото из больничной палаты. "То, что не убивает, делает сильнее! Хочу поблагодарить доктора, который меня оперировал. Федорук Григорий Владимирович, спасибо большое", – подписал пост спортсмен.
Отметим, это не первая
беда, обрушавшаяся на знаменитого российского спортсмена за последний год. том
году. Напомним, в ночь на 31 декабря 2016 года на него было совершено нападение.
Тогда трое неизвестных сначала расстреляли Мирзаева из травматического пистолета,
а после избили дубинкой.
Тогда боец был госпитализирован. Позже Мирзаев выложил видео из палаты и сообщил, что из-за полученных травм полгода не сможет участвовать в соревнованиях. По некоторым данным, боец получил слишком сильное сотрясение мозга.
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