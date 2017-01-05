Тарасов не отходит от избитого Мирзаева

Бойцп ММА Расула Мирзаева, который находится в больнице после страшного нападения, как могут поддерживают родные и близкие. Среди тех, кто старается приободрить спортсмена, оказался и скандально известный футболист Дмитрий Тарасов

Необычная фотография появилась в Instagram-аккаунте бывшего мужа Ольги Бузовой. По всей видимости, Тарасов выходил на видеосвязь с Мирзаевым чтобы узнать о его самочувствии.

"24 часа на связи!!! Выздоравливай", – подписал фотографию футболист. Тем не менее, не все подписчики Тарасова выражали сочувствие по поводу нападения на Мирзаева.

"Все забыли как из-за него парень умер????? И пишите сейчас скорейшего выздоровления", – пишет один из комментаторов. "Жалко человека,никто не вправе так калечить!" – успокаивает горячие головы другой.



Фото опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Янв 4 2017 в 1:03 PST

Напомним, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Ранее сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая в этот момент находилась в квартире со спортсменом.



Как писали Dni.Ru, пообщаться с Мирзаевым успел коллега по боям без правил Мартин Афашагов. По его словам, спортсмен приходит в себя после операции и уже идет на поправку, но вернуться к тренировкам сможет не раньше, чем через полгода.