Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Необычная фотография появилась в Instagram-аккаунте бывшего мужа Ольги Бузовой. По всей видимости, Тарасов выходил на видеосвязь с Мирзаевым чтобы узнать о его самочувствии.
"24 часа на связи!!! Выздоравливай", – подписал фотографию футболист. Тем не менее, не все подписчики Тарасова выражали сочувствие по поводу нападения на Мирзаева.
"Все забыли как из-за него парень умер????? И пишите сейчас скорейшего выздоровления", – пишет один из комментаторов. "Жалко человека,никто не вправе так калечить!" – успокаивает горячие головы другой.
Напомним, нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев, личность одного из которых уже установлена, расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Ранее сообщалось, что дверь злоумышленникам открыла девушка, которая в этот момент находилась в квартире со спортсменом.
Как писали Dni.Ru, пообщаться с Мирзаевым успел коллега по боям без правил Мартин Афашагов. По его словам, спортсмен приходит в себя после операции и уже идет на поправку, но вернуться к тренировкам сможет не раньше, чем через полгода.
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