В Мирзаева выстрелили 14 раз

Российский боец ММА Расул Мирзаев, на которого в ночь на 31 декабря было совершено нападение, идет на поправку. Спортсмен рассказал о своем самочувствии и раскрыл неизвестные ранее факты жуткой ночи.

По словам Мирзаева, преступники выстрелили в него 14 раз. Однако попасть в него злоумышленникам удалось лишь четырежды. "Как так случилось, не понимаю", – удивляется спортсмен.

Боец ММА рассказал журналистам, что уже идет на поправку и ему не терпится приступить к тренировкам. "Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься. Для меня реванш с грузином Леваном Макашвили очень много значит", – цитирует его Life.ru.

Спортсмен добавил, что очень уважает Макашвили как соперника. "Но в нашем первом бою ему немножко повезло с двумя-тремя тэйкдаунами в концовке, за счет этого он и победил по очкам", – отметил он и подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы показать во время реванша свой максимум.

Напомним, после нападения бой Мирзаева с Макашвили был перенесен. Когда именно состоится поединок, пока неизвестно.

Как писали Dni.Ru, на восстановление у спортсмена может уйти около года. Такое мнение выразил его коллега по боям без правил Мартин Афашагов.

Нападение на Расула Мирзаева произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года. Трое дагестанцев расстреляли спортсмена, а после избили дубинкой. Предположительно, спортсмен знал злоумышленников и сам впустил их в свой дом.