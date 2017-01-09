Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Расул Мирзаев, которого в ночь на 31 декабря избили и ранили из травматического пистолета в Москве, выложил в Сеть видео, где рассказал, что не сможет бороться из-за травм. Мирзаев сообщил, что его нельзя будет увидеть на соревнованиях в течение полугода.

Боец ММА Расул Мирзаев выложил на своей странице в Instagram видео с рассказом о том, как пострадал во время нападения. Спортсмен признался, что не сможет участвовать в соревнованиях в ближайшие полгода.

На видео показаны и снимки с Мирзаевым из больницы. Боец находится там в окружении друзей и близких. На подписях к кадрам сообщается, что сильные сотрясения спортсмена не дают ему возможности выступать в ближайшее время. Пока Мирзаев еще с трудом может говорить и находится в тяжелом состоянии.

@rasul__mirzaev_team В файт найтс официально заявили что @rasul___mirzaev пол года будет проходить реабилитацию @rasul__mirzaev_team желаю брату скорейшего выздоровления. Видео опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasulmirzaev_official) Янв 9 2017 в 2:51 PST

Как писали Dni.ru, инцидент с бойцом ММА произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов спортсмену в лицо и избили его битой. Мирзаев был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали.

По факту нападения на чемпиона мира заведено уголовное дело. Известно, что злоумышленники попали в квартиру бойца после того, как дверь им открыла девушка по имени Амина.

#Repost @puncherking with @repostapp ・・・ Тигр может настичь любую дичь, прячься дичь, свирепый тигр не любит игр ⏱.... #толпоюгасяттолькочерти Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasulmirzaev_official) Янв 4 2017 в 12:09 PST

Напомним, скандальную известность Расул Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу.



Позже молодой человек скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку он отбыл наказание в следственном изоляторе.