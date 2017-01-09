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Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
Боец ММА Расул Мирзаев выложил на своей странице в Instagram видео с рассказом о том, как пострадал во время нападения. Спортсмен признался, что не сможет участвовать в соревнованиях в ближайшие полгода.
На видео показаны и снимки с Мирзаевым из больницы. Боец находится там в окружении друзей и близких. На подписях к кадрам сообщается, что сильные сотрясения спортсмена не дают ему возможности выступать в ближайшее время. Пока Мирзаев еще с трудом может говорить и находится в тяжелом состоянии.
Как писали Dni.ru, инцидент с бойцом ММА произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов спортсмену в лицо и избили его битой. Мирзаев был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали.
По факту нападения на чемпиона мира заведено уголовное дело. Известно, что злоумышленники попали в квартиру бойца после того, как дверь им открыла девушка по имени Амина.
Напомним,
скандальную известность Расул Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда
около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана
Агафонова. Последний при падении ударился об асфальт, потерял сознание и
был доставлен в больницу.
Позже молодой человек скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку он отбыл наказание в следственном изоляторе.
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