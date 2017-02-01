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Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Дверь в квартиру злоумышленникам открыла подруга Расула Мирзаева. Ранее один из молодых людей заверил ее, что они хотят просто познакомиться со спортсменом.
В ходе драки нападавшие приставили к голове бойца карабин "Сайга". Они пытались заставить Мирзаева извиниться за оскорбление сестры, передает Life.ru. Избиение спортсмена заказала девушка, с которой он состоял в отношениях.
Как писали Dni.Ru, нападение произошло в ночь на 31 декабря 2016 года: Мирзаева обстреляли, а после избили дубинкой. Позже Расул выложил видео из палаты и сообщил, что полгода не сможет участвовать в соревнованиях. По некоторым данным, он получил сильное сотрясение мозга.
Сообщалось, что в бойца выстрелили 14 раз, но цели достигли только четыре пули. Подобное обстоятельство удивило Мирзаева. "Как так случилось, не понимаю", – отметил он.
Эксперты сразу сошлись во мнении, что произошедшее никак не связано с профессиональной деятельностью. "Тут какая-то личная месть. Знаете, ненавистники есть у каждого, и никто не смотрит, что ты знаменит", – заявил участник боев без правил Мартин Афашагов.
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